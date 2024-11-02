Ціни на огірки летять у космос: скільки коштує кілограм овоча в Україні

Огірок уже в середньому на 57% дорожчий, ніж в аналогічний період попереднього року.

В Україні закінчується сезон тепличного огірка на місцевих комбінатах. Ціни на овоч зростають майже щодня.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що виробники готові відвантажувати огірки від 90 до 115 грн/кг ($2,18-2,79/кг) залежно від якості та обсягів партії, що в середньому на 13% дорожче, ніж тижнем раніше.

Чергове подорожчання огірків експерти пояснюють скороченням пропозиції від місцевих фермерів. При цьому попит на улюблений салатний овоч українців залишається досить високим, що провокує стрімке зростання цін.

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Зазначається, що огірок сьогодні вже в середньому на 57% дорожчий, ніж в аналогічний період попереднього року. При цьому не виключено, що овоч й надалі дорожчатиме.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В Auchan овоч продається по 134,90 грн/кг.

В АТБ огірки продають по 93,95 грн/кг.

Водночас у Сільпо ціни на цей салатний овоч стартують від 109 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Уже понад місяць, оновлюючи рекорди, в Україні дорожчає картопля. На сьогодні ціни на овоч уже втричі вищі, ніж торік.

Водночас ціни на капусту почали знижуватися. У фруктово-ягідному сегменті ціни переважно зростали.

Крім того, зростають ціни на гречку. Зменшення площ під посів, складні погодні умови призвели до зниження обсягу та якості крупи.

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