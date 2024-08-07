Зазначається, що пекарі зазнають занадто великих витрат, але при цьому не можуть підняти ціни на хліб.

Україні загрожують перебої з хлібом. Ціни на борошно різко підскочили на 50% за два місяці літа і продовжують рости.

"Ціни на борошно за останні кілька місяців зросли на 50% і продовжують збільшуватися. Якщо у квітні ми купували борошно по 10 тисяч за тонну, то зараз воно коштує вже 15 тисяч, а до листопада очікується ціна 16-16,2 тисячі. Борошно в собівартості хліба - це приблизно 40%. Інша сировина (цукор, соняшникова олія та ін.) подорожчала з початку року більш ніж на 20%. Зростають витрати на електроенергію, логістику, пакувальні матеріали тощо", - розповів президент Всеукраїнської асоціації пекарів і директор компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко в коментарі "Мінфіну".

За його словами, ціни на хліб в Україні потрібно підвищити на 15-20%.

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"Якщо цього не станеться, багато хлібозаводів можуть просто зупинитися і в країні почнуться перебої з хлібом. Уже зараз низка підприємств на межі зупинки, деякі переходять на роботу в одну зміну", - зазначив експерт.

Ціни на хліб в Україні - прогноз експерта

Експертка Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна зазначила, що ціни на хліб в Україні до кінця літа 2024 року можуть зрости на 4-6%. Причиною подорожчання найпопулярнішого продукту є зростання тарифів на електроенергію і вартості сировини.

При цьому вона вказала, що з початку 2024 року закупівельні ціни на пшеницю 2 класу зросли на 47,4%, до 8401 гривні за тонну, а на пшеницю 3 класу - на 37,6%, до 8191 грн/т.

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