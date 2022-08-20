Його можуть направити в Африку, яка відчуває серйозну нестачу продовольства.

Сполучені Штати Америки в найближчі кілька тижнів закуплять в України близько 150 000 тонн зерна для доставки продовольчої допомоги з портів, не заблокованих війною.

Про це заявив глава Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі, пише AP.

Кінцеві пункти призначення цього зерна поки не визначені, тривають обговорення. Ймовірно, його направлять в Африку, оскільки саме там наслідки посухи в цьому році викликали найбільш сильну нестачу продовольства.

За словами Бізлі, запланована поставка більш ніж в шість разів перевищує кількість зерна, яке перше організоване ними судно з України доставляє людям на Африканському Розі.

За даними Всесвітньої продовольчої програми, 22 мільйони людей голодують.

Глава Всесвітньої продовольчої програми назвав ситуацію на Африканському Розі "ідеальним штормом поверх ідеального шторму, цунамі поверх цунамі", оскільки схильний до посухи регіон щосили намагається впоратися з високими цінами на продовольство і паливо, частково викликаними війною в Україні.

Раніше Папа Римський заявив, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду у світі і закликав не допустити гуманітарну кризу в Сомалі.

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