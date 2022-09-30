За два місяці роботи "зернового коридору" Україні вдалося експортувати понад 5,5 млн тонн аграрної продукції.

Україна за підсумками вересня може вийти на довоєнні показники експорту зерна.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що за два місяці роботи "зернового коридору" Україні вдалося експортувати понад 5,5 млн тонн аграрної продукції, у тому числі у вересні - майже 4 млн тонн. За цей період було відправлено 250 суден у різні країни світу, 4 судна в рамках роботи Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН доставили зернові в найбідніші країни.

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"Я впевнений, що навіть цього місяця (вже будуть довоєнні показники експорту зерна - УНІАН). Якщо брати результати вересня - майже 4 мільйони тонн через три порти Одеси. Є ще Дунай, залізниця і вантажівки. Я думаю, що ми точно будемо мати близько 6 млн тонн експорту агропродукції за місяць. Це і є приблизні цифри, які у нас були до війни", - підкреслив міністр.

Війна в Україні та зерновий коридор:

22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Через кілька днів судна з агропродукцією вирушили з портів "Чорноморськ" і "Південний". Вони попрямували до країн Азії, Європи та Африки.

20 вересня Міністерство інфраструктури України повідомило, що з моменту виходу першого за період повномасштабної війни судна з українським продовольством "зерновим коридором" експортовано вже 4,1 млн тонн агропродукції.

21 вересня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен закликав продовжити дію угоди про транзит українського зерна через Чорне море, термін якого закінчується в середині листопада.

28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує грунт, щоб спробувати зірвати домовленості про експорт агропродукції. Президент підкреслив, що Україна інформує партнерів з цього питання.

29 вересня в Мінагрополітики заявили, що не виключають закриття зернового коридору.

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