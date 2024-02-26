Росія досі залишається торговим партнером Євросоюзу в постачанні аграрної продукції.

Попри російську агресію країни Європейського Союзу в 2023 році придбали 1,7 млн тонн пшениці у Росії. Про це повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка.

"Немає ніякої заборони на імпорт з Росії. Ні зернових, ні риби, ні овочів – взагалі жодних цих товарів. Обсяги, може й невеликі, йдуть із Росії в Польщу. У 2023 році в Польщу заїхало 11 тисяч тонн пшениці, але сам факт того, що це легальний імпорт", – сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, серед загального імпорту агропродукції Євросоюзом в 2,5 млрд тонн – 1,7 млн тонн припадає саме на товари з РФ.

"Це означає, що Росія лишається торговим партнером для ЄС в частині аграрної продукції, що для нас нонсенс. Якщо йдуть протести проти імпорту, то імпорт із Росії має бути заборонений", – сказав Качка.

Заступник міністра економіки нагадав, що сейм Латвії ухвалив рішення щодо заборони на ввезення російської аграрної продукції на територію країни.

"Ми очікуємо від держав-членів Європейського Союзу таких саме заходів", – додав Качка.

Заборона російської агропродукції: що відомо

22 лютого у сеймі Латвії було ухвалено рішення заборонити імпорт сільськогосподарських продуктів із Росії та Білорусі. Ембарго діятиме до 1 липня 2025 року.

26 лютого міністр сільського господарства Латвії Армандса Краузе заявив у Брюсселі, що Євросоюз має запровадити санкції проти російського експорту в ЄС на загальноєвропейському рівні.

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