В середньому ціни зростуть приблизно на 20%.

Новорічні свята принесуть не тільки радість українцям, а й додаткові витрати. Перед святами очікується стрибок цін на продукти приблизно на 20%.

Про це розповів колишній президент Асоціації фермерів та землевласників України Іван Томич у коментарі "Голос.uа".

"У порівнянні з минулим роком, новорічний стіл, в середньому, подорожчає на 16-20%. Тобто українцям потрібно буде переплатити на 20% для того, щоб накрити стіл, як минулого року", – зазначив Томич.

При цьому він вказав, що найбільше ціни підскочать на м'ясо, томати, огірки та перець. Крім того, поповзуть вгору й ціни на овочі з борщового набору.

Читайте такожГарячі страви на Новий рік 2022: рецепти страв, які краще смакують наступного дня"Хоча буряк, морква, капуста до кінця року подорожчають не так сильно – на 10%. А ось цибуля може рекордно вирости в ціні. У порівнянні з минулим роком - у 2,5 раза. Крім того, подорожчає м'ясо. Свинина на 20%, а курятина на 10%", – підсумував експерт.

Ціни на продукти в Україні

Раніше аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин спрогнозувала, що в Україні у листопаді ціни на ряд продуктів зростуть, але окремі категорії товарів - подешевшають.

Також раніше стало відомо, що в Україні продовжиться зростання цін на молочні продукти. З початку 2021 року вартість літра молока в Україні зросла майже на 3 грн, а твердого сиру – більш ніж на 40 грн.

Директор Асоціації м'ясної галузі Микола Бабенко попередив, що на тлі високих цін на сало в Україні існує ризик подорожчання свинини.

При цьому за оцінками аналітиків, в новому році варто очікувати подальшого зростання цін на соняшникову олію. Вартість пляшки може дійти до 100 гривень. Водночас експерти відзначили, що ціни на улюблене масло українців можуть знизитися, якщо впадуть ціни на нафтопродукти. При цьому уточнювалося, що ціна повинна впасти хоча б на 20-30 доларів.

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Автор: Анастасія Горбачова