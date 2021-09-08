За останній місяць в Україні подешевшали крупи та овочі.

Міністерство аграрної політики та продовольства відзначає деяке зниження цін на продукти харчування в Україні за останній місяць.

За даними фінансово-економічного департаменту Мінагрополітики, на початку вересня спостерігається помітне зниження цін на крупи – у порівнянні з серпнем подешевшали ячмінні (-2%), кукурудзяні (-1%) і горохові групи (-1%).

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Також спостерігається тенденція до зниження середніх цін на овочі.

"Так, відносно минулого року на 14% знизилися ціни на картоплю, а в порівнянні з минулим місяцем на 16% втратили в ціні морква і буряк, 7% – картопля, 4% – капуста і цибуля", – йдеться в повідомленні.

Ціни на вершкове масло, соняшникову олію і цукор за останній місяць залишилися стабільними.

При цьому відбулося незначне подорожчання (на 4-5%) яловичини та свинини, курятини (на 3%) і молока вищого гатунку (на 2%).

Ціна на гречку:

Станом на 8 вересня 2021 року в українських супермаркетах знову зростають ціни на гречку - вартість за кілограм фасованої крупи сягає 80 грн, а на регульовані урядом соціальні сорти - в середньому 44 грн. Але до кінця року цінник може зрости ще більше.

Автор: Ганна Нагорна