Він зауважив, що вдалося знизити напругу на глобальному продовольчому ринку.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що завдяки продовженню ще на 120 днів Чорноморської "зернової ініціативи" врятовані десятки мільйонів людей від голоду.

"Продовжено нашу зернову експортну ініціативу, попри усі складнощі, попри різноманітні маніпуляції Росії. Будемо й надалі експортувати агропродукцію через наші Чорноморські порти. Це дуже конкретна річ. Те, завдяки чому світ бачить значення України", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

За його словами, з 1 серпня з портів великої Одеси вийшли вже понад 450 суден із загальним обсягом продовольства в 11 млн тонн.

Відео дня

"Географія дуже широка: Марокко, Алжир, Лівія, Туніс, Єгипет, Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Ємен, Ліван, Бангладеш, Китай, Індія, Індонезія, Туреччина, а також країни Європейського Союзу. Десятки мільйонів людей, передовсім у країнах Африки врятовані від голоду, зокрема, в рамках постачання Продовольчої програми ООН з наших портів", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що вдалося знизити напругу на глобальному продовольчому ринку.

"А це означає, що ціни на їжу суттєво менші, ніж могли би бути без нашого продовольчого експорту. Ми зробили все, щоб розширити цю роботу, і я дякую усім нашим партнерам, які допомагають ООН, і особисто генеральному секретарю Гутеррішу, Туреччині, і особисто президенту Ердогану", - додав Зеленський.

Робота "зернового коридору": що відомо

22 липня Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" і створення безпечних маршрутів. 1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань у рамках "зернової угоди".

17 листопада стало відомо, що реалізація "зернової ініціативи" продовжена ще на 120 днів. ООН та Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.

З 1 серпня (початку реалізації "зернових угод) і станом на сьогодні Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу.