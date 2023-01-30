Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час поширити "зернову ініціативу" на порти Миколаївщини. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави заявив в Одесі під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
"На нашу думку, настав час поширити "зернову ініціативу", зокрема, на порти Миколаївської області та прибрати будь-які перепони, які обмежують відповідний рух суден. Я сподіваюсь на підтримку Данії в цьому питанні", - сказав Зеленський.
Також президент подякував Данії за приєднання до ініціативи Grain from Ukraine. Як підкреслив Зеленський, дуже важливо, щоб експорт продовольства з України, зокрема з Одеси, не тільки зберігався, а ще й розширювався.
Зерновий коридор з України
Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" та створення безпечних маршрутів.
1 серпня з Одеси вийшло перше із 24 лютого судно з українським зерном.
17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН та Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.