Президент наголошує, що Україна сподівається на підтримку Данії щодо цього питання.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час поширити "зернову ініціативу" на порти Миколаївщини. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави заявив в Одесі під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"На нашу думку, настав час поширити "зернову ініціативу", зокрема, на порти Миколаївської області та прибрати будь-які перепони, які обмежують відповідний рух суден. Я сподіваюсь на підтримку Данії в цьому питанні", - сказав Зеленський.

Також президент подякував Данії за приєднання до ініціативи Grain from Ukraine. Як підкреслив Зеленський, дуже важливо, щоб експорт продовольства з України, зокрема з Одеси, не тільки зберігався, а ще й розширювався.

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Зерновий коридор з України

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" та створення безпечних маршрутів.

1 серпня з Одеси вийшло перше із 24 лютого судно з українським зерном.

17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН та Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.

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