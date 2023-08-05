Експерт наголосив, що в України почали виникали труднощі під час пошуку компромісів з Польщею.

Проблеми з експортом українського зерна продемонстрували той факт, що у разі вступу України в ЄС фермери Польщі і України будуть найбільшими конкурентами в Євросоюзі.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив політичний оглядач видання Dziennik Gazeta Prawna, публіцист і автор книг про Україну Міхал Потоцький, зазначивши при цьому, що перемовини про вступ України в ЄС будуть дуже вкрай складними.

"Зернова криза – це дуже добрий приклад того, які можуть бути проблеми між Польщею і Україною, коли Україна приступить до перемовин про вступ до Європейського Союзу. Тому що фермери Польщі і України будуть найбільшими конкурентами в Євросоюзі. Якщо ми не вивчимо уроків, не пройдемо шлях до нормального компромісу, який для вас і для нас був би нормальним вже зараз, то, коли прийде час перемовин, будуть проблеми. Перемовини про вступ України в ЄС будуть дуже складні й тяжкі", - заявив Потоцький.

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Експерт наголосив, що в України почали виникали труднощі під час пошуку компромісів з Польщею.

"Польща, як факт, буде завжди підтримувати вступ України в ЄС, тому що ми про це неодноразово казали ще з часів Помаранчевої революції. І так буде, незалежно від того, хто буде при владі. Але будуть розбіжні інтереси, теми, в яких треба знаходити компроміси. А у нас це, як бачимо, поки що не дуже добре виходить", - заявив Потоцький.

При цьому він наголосив, що проблеми з Польщею у України починаються саме тоді, коли у країн не збігаються інтереси.

"Коли у нас збігаються інтереси, ми співпрацюємо просто чудово. Мова зокрема про підтримку під час війни, у тому числі військову підтримку. Надання економічної підтримки. Підтримки біженців. Це все у нас чудово виходить. А коли у нас починаються розбіжні інтереси, то починається щось незрозуміле", - заявив експерт.

Він зазначив, що для вирішення цієї проблеми потрібно налагоджувати тісні стосунки.

"Потрібно більше чесної розмови, дотримання того, про що ми домовлялися. І ще важливо вміти й намагатися розуміти внутрішні політичні розклади. Більше знати один про одного, про те, що відбувається у нашій політиці. У нас, насправді, могли би бути найкращі відносини за всю історію польсько-українських, чи до того, польсько-руських відносин (за часів Київської Русі й Галицько-Волинського князівства, – УНІАН). Ніяких серйозних проблем нема. Є розбіжні інтереси, й вони завжди будуть. Це нормально", - зазначив експерт.

Зернова криза та позиція Польщі

Весною 2023 року ряд європейських країн заборонили ввезення українського зерна на свою територію. Пізніше за сприяння Єврокомісії вдалося досягти компромісу з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією.

Країни погодилися не перешкоджати транзиту української агропродукції до інших країн.

У червні 2023 року дію заборони на ввезення українського зерна подовжили до 15 вересня, проте Польща заявила, що має намір заборонити Україні ввозити зернові продукти на польський ринок і після 15 вересня. У Польщі наголосили, що це крок "не проти українців, а для польських фермерів".

4 серпня 2023 року Польща виставила ЄС рахунок за транзит українського зерна. Польща заявила, що інвестиції в розвиток її логістичної інфраструктури для нарощування експорту українського зерна та інших агротоварів мають становити не менше 1 млрд євро.

З повним текстом інтерв'ю можна ознайомитися тут.

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