У жовтні вітчизняний автопарк поповнили майже 10,5 тис. машин на акумуляторних джерелах живлення (BEV) – це на 145% більше, ніж торік. Такі дані наводять фахівці "УкрАвтопрому".
В основному українців цікавили легкові електромобілі, загальна кількість яких становила 10 221 (7815 з них були уживаними). Окрім цього, в жовтні реалізували 274 комерційних електрокарів.
ТОП-5 нових електромобілів жовтня:
- Volkswagen ID.UNYX – 441 одиниця;
- BYD Song Plus EV – 387;
- BYD Leopard 3 – 261;
- Zeekr 7X – 169;
- BYD Sea Lion 07 – 149.
ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
- Tesla Model Y – 942 одиниці;
- Tesla Model 3 – 862;
- Nissan Leaf – 697;
- KIA Niro EV – 490;
- Renault ZOE – 351.
Український ринок електромобілів – що відбувається
Експерти виділяють три причини стрімкого зростання популярності електричних авто.
Вони пов’язують збільшення продажів із зростанням цін на пальне, загальним трендом підвищення інтересу до електрокарів, а також поверненням ПДВ при розмитненні, яке має набути чинності з 1 січня наступного року.
Податкові пільги на імпорт електричних машин пропонували продовжити, але в уряді відхилили відповідну поправку.
Раніше фахівці зазначали, що схвалення пільг було б недоречним, адже через них держава втрачає багато грошей, які можна було б використати для потреб оборони.