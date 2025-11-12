Яфото ua.depositphotos.com

У жовтні вітчизняний автопарк поповнили майже 10,5 тис. машин на акумуляторних джерелах живлення (BEV) – це на 145% більше, ніж торік. Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎. 

В основному українців цікавили легкові електромобілі, загальна кількість яких становила 10 221 (7815 з них були уживаними). Окрім цього, в жовтні реалізували 274 комерційних електрокарів.  

ТОП-5 нових електромобілів жовтня:

  • Volkswagen ID.UNYX – 441 одиниця;
  • BYD Song Plus EV – 387;
  • BYD Leopard 3 – 261;
  • Zeekr 7X – 169;
  • BYD Sea Lion 07 – 149.

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

  • Tesla Model Y – 942 одиниці;
  • Tesla Model 3 – 862;
  • Nissan Leaf – 697;
  • KIA Niro EV – 490;
  • Renault ZOE – 351.

Український ринок електромобілів – що відбувається 

Експерти виділяють три причини стрімкого зростання популярності електричних авто

Вони пов’язують збільшення продажів із зростанням цін на пальне, загальним трендом підвищення інтересу до електрокарів, а також поверненням ПДВ при розмитненні, яке має набути чинності з 1 січня наступного року. 

Податкові пільги на імпорт електричних машин пропонували продовжити, але в уряді відхилили відповідну поправку.

Раніше фахівці зазначали, що схвалення пільг було б недоречним, адже через них держава втрачає багато грошей, які можна було б використати для потреб оборони. 

