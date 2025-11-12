Серед нових електромобілів найбільшим попитом користувався Volkswagen ID.UNYX.

У жовтні вітчизняний автопарк поповнили майже 10,5 тис. машин на акумуляторних джерелах живлення (BEV) – це на 145% більше, ніж торік. Такі дані наводять фахівці "‎УкрАвтопрому"‎.

В основному українців цікавили легкові електромобілі, загальна кількість яких становила 10 221 (7815 з них були уживаними). Окрім цього, в жовтні реалізували 274 комерційних електрокарів.

ТОП-5 нових електромобілів жовтня:

Volkswagen ID.UNYX – 441 одиниця;

BYD Song Plus EV – 387;

BYD Leopard 3 – 261;

Zeekr 7X – 169;

BYD Sea Lion 07 – 149.

ТОП-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

Tesla Model Y – 942 одиниці;

Tesla Model 3 – 862;

Nissan Leaf – 697;

KIA Niro EV – 490;

Renault ZOE – 351.

Український ринок електромобілів – що відбувається

Експерти виділяють три причини стрімкого зростання популярності електричних авто.

Вони пов’язують збільшення продажів із зростанням цін на пальне, загальним трендом підвищення інтересу до електрокарів, а також поверненням ПДВ при розмитненні, яке має набути чинності з 1 січня наступного року.

Податкові пільги на імпорт електричних машин пропонували продовжити, але в уряді відхилили відповідну поправку.

Раніше фахівці зазначали, що схвалення пільг було б недоречним, адже через них держава втрачає багато грошей, які можна було б використати для потреб оборони.

