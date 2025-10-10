У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили понад 12,6 тисячі легковиків з бензиновими двигунами (на 27% більше, ніж торік). Такі дані наводить портал "УкрАвтопром".
З цієї кількості понад 2,1 тисячі одиниць виявилися новими авто, тоді як ще 10,5 тис. – вживаними.
Серед нових легковиків з бензиновими ДВЗ найбільшим попитом користувався Hyundai Tucson, тоді як серед вживаних лідером виявився Volkswagen Golf.
ТОП-5 нових авто з бензиновими ДВЗ:
- Hyundai Tucson – 203 одиниці;
- Mazda CX-5 – 164;
- Kia Sportage – 118;
- Škoda Kodiaq – 108;
- Škoda Octavia – 100.
ТОП-5 імпортованих авто з бензиновими ДВЗ:
- Volkswagen Golf – 701 одиниця;
- Volkswagen Tiguan – 592;
- Audi Q5 – 560;
- Nissan Rogue – 487;
- Audi A4 – 332.
Український авторинок – останні новини
У вересні український автопарк поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легкових авто. Це говорить про суттєве зростання їхньої популярності (торік показник був на 30% меншим).
Серед нових автомобілів найбільшим попитом користувалися Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross і Toyota Camry, тоді як серед імпортованих гібридів з пробігом до трійки лідерів потрапили Toyota Prius, Ford Escape і Ford Fusion US.
Також повідомлялося, що у вересні повністю електричні авто вперше стали найпопулярнішими в нашій країні. Найбільшим попитом серед електрокарів у минулому місяці користувався Volkswagen ID. UNYX.