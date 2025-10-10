Серед нових легковиків з бензиновими ДВЗ найбільшим попитом користувався Hyundai Tucson.

У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили понад 12,6 тисячі легковиків з бензиновими двигунами (на 27% більше, ніж торік). Такі дані наводить портал "‎УкрАвтопром"‎.

З цієї кількості понад 2,1 тисячі одиниць виявилися новими авто, тоді як ще 10,5 тис. – вживаними.

Серед нових легковиків з бензиновими ДВЗ найбільшим попитом користувався Hyundai Tucson, тоді як серед вживаних лідером виявився Volkswagen Golf.

ТОП-5 нових авто з бензиновими ДВЗ:

Hyundai Tucson – 203 одиниці;

Mazda CX-5 – 164;

Kia Sportage – 118;

Škoda Kodiaq – 108;

Škoda Octavia – 100.

ТОП-5 імпортованих авто з бензиновими ДВЗ:

Volkswagen Golf – 701 одиниця;

Volkswagen Tiguan – 592;

Audi Q5 – 560;

Nissan Rogue – 487;

Audi A4 – 332.

У вересні український автопарк поповнили понад 2,6 тисячі гібридних легкових авто. Це говорить про суттєве зростання їхньої популярності (торік показник був на 30% меншим).

Серед нових автомобілів найбільшим попитом користувалися Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross і Toyota Camry, тоді як серед імпортованих гібридів з пробігом до трійки лідерів потрапили Toyota Prius, Ford Escape і Ford Fusion US.

Також повідомлялося, що у вересні повністю електричні авто вперше стали найпопулярнішими в нашій країні. Найбільшим попитом серед електрокарів у минулому місяці користувався Volkswagen ID. UNYX.

