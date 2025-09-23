Дрифт пропонують карати штрафом до 17 тисяч гривень і позбавленням прав.

В Україні планують посилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, пише Економічна правда.

"‎Нами розроблено законопроєкт, який забезпечує посилення контролю за нетверезим керуванням – передбачає обов’язкову евакуацію авто на штрафмайданчик, якщо особа керує ТЗ у стані сп’яніння", – ‎зазначає він.

Як повідомляється, водії можуть втратити не лише права, але й машини, які можуть конфіскувати для потреб Збройних сил України – останнє відбудеться у разі керування в стані сп’яніння під час воєнного стану.

Загалом розглядаються такі посилення санкцій:

у разі дрифту – штраф до 17 тис. гривень і позбавлення прав;

у разі перевищення шуму – штраф до 34 тис. гривень;

у разі нетверезого керування – штраф до 51 тис. гривень, позбавлення прав і конфіскація авто.

Зазначимо, що сьогодні штрафи за водіння у нетверезому стані можуть становити від 17 до 51 тис. гривень, залежно від тяжкості порушення.

Якщо буде доведено, що водій п'яний, йому загрожує штраф у розмірі 17 тис. гривень і позбавлення прав на один рік. Якщо водія спіймають за кермом напідпитку вдруге за рік, штраф зростає до 34 тис. гривень, а водій буде позбавлений прав на три роки.

За третє порушення протягом року штраф зростає до 51 тис. гривень, а водій може втратити права на десять років.

Окрім вищезгаданих посилених санкцій пропонуються законопроєкти, які покликані:

посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху;

посилити вимоги щодо шин – ввести обов’язкові зимові/усесезонні шини зі штрафами за порушення до 8500 грн і позбавленням прав у разі повторних порушень;

визначити чіткі правила і відповідальність щодо користування електросамокатами та іншим електротранспортом;

знизити нештрафований поріг з 20 до 10 км/год, ввести чітку градацію штрафів за порушення обмежень швидкості;

зобов’язати пішоходів використовувати в темну пору доби чи за умов недостатньої видимості світлоповертальні елементи;

в якості альтернативної ініціативи ввести систему штрафних балів для порушників та можливість для громадян фіксувати порушення.

За словами Олексія Білошицького, такі ініціативи повинні сформувати у громадян відчуття невідворотності покарання. Також планується обов’язкове вивчення в школах основ безпеки дорожнього руху.

Мобілізація транспортних засобів – що треба знати

У 2024 році Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, один із пунктів якого регулює питання вилучення авто у громадян на потреби ЗСУ.

Норма торкається лише тих громадян, які мають більше одного транспортного засобу. Перед тим, як забрати авто, повинна бути проведена оцінка його ринкової вартості.

Під мобілізацію в першу чергу підпадають вантажні та спеціальні авто, які можуть бути корисні для військових потреб. Це стосується позашляховиків, мікроавтобусів, фургонів та автомобілів підвищеної прохідності.

Нагадаємо також, що нещодавно юристка Олена Хоменко пояснила, у яких випадках можливе вилучення автомобіля за борги перед ТЦК та чому це трапляється нечасто.

