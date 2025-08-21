Найбільшим попитом в цьому сегменті користувалася Tesla Model Y.

У липні українці придбали 7,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п’яти років. Такі дані наводять спеціалісти порталу "‎УкрАвтопром"‎.

У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили 22,4 тисячі легкових авто з пробігом. Таким чином, автомобілі віком до п’яти років становили майже третину цієї кількості.

Найбільш популярними в цьому сегменті виявились електричні авто – їхня частка становила 48%. Одразу за ними йдуть бензинові автомобілі (35%), а на третій позиції знаходяться гібридні авто (10%). На дизельні машини та на автомобілі з ГБО припало 5% і 2% відповідно.

Найпопулярніші вживані авто віком до п’яти років:

Tesla Model Y – 733 одиниці;

Tesla Model 3 – 396;

Nissan Rogue – 246;

Mazda CX-5 – 221;

Kia Niro – 205;

Volkswagen Tiguan – 188;

Hyundai Kona – 165;

Chevrolet Bolt – 150;

Audi Q5 – 148;

Ford Escape – 143.

Вживані автомобілі – моделі, які варті уваги

Вибрати автомобіль з пробігом, який був би надійним, економним і недорогим не так просто, адже на ринку представлено велику кількість машин.

Фахівці кажуть, що велику кількість гарних моделей водії незаслужено ігнорують. За словами досвідченого механіка Скотті Кілмера, покупцям краще частіше звертати увагу на старий гібрид Toyota Prius.

Він вважає, що модель 2014 року випуску може впоратися з багатьма повсякденними завданнями, оскільки має низьку витрату пального та просторий інтер'єр.

Також нагадаємо, що нещодавно британський Daily Express представив список вживаних авто, які допоможуть заощадити гроші.

