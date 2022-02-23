Середня ціна по країні бензину А-95 склала 35,48 гривні за літр.

Роздрібні мережі АЗС з 22 по 23 лютого підвищили ціни на бензин і дизель в середньому на 41 копійку за літр.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", пише enkorr.

Так, середня ціна по країні бензину А-92 склала 34,58 грн/л, бензину А-95 - 35,48 грн/л, дизельного пального - 34,65 грн/л.

Зокрема, на станціях мережі KLO бензини та ДП подорожчали на 0,10 грн/л: бензин А-92 - до 35,69 грн/л, бензин А-95 - до 36,29 грн/л, дизпальне - до 35,59 грн/л.

Бензини в мережі AMIC подорожчали на 0,19 грн/л, дизпальне - на 0,06 грн/л.

На "БРСМ" пальне подорожчало на 0,24 грн/л, бензини марки А-92 та А-95 - до 32,82 і 33,82 грн/л відповідно, дизельне пальне - до 32,04 грн/л.

Мережі Motto, Prime, Mango, "Кворум" та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,26-1,00 грн/л.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. - загалом 1540 станцій) вчора, 22 лютого, після обіду підвищила ціни на бензин і дизельне пальне на 1 грн/л. У мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 33,95 грн/л, А-95 - до 34,95 грн/л і ДП - до 34,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 34 грн/л, на "п'ятірку" і дизпальне - до 35,00 і 34,00 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський анонсував програму економічного патріотизму, яка передбачає зниження ПДВ на пальне.

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