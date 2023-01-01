Атаки російських окупантів на енергосистему України теоретично можуть спричинити блекаут, однак на практиці це малоймовірно.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Він зазначив, що росіяни мають все меншу здатність для атак.
"Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними, я дуже на це сподіваюсь. Динаміки цих атак і ефект від тих атак показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність", - заявив Кудрицький.
За словами голови правління, українські енергетики навчилися готуватися до ймовірних атак окупантів. На думку Кудрицького, "російська воєнщина на полі бою з української енергосистемою" мало що може продемонструвати.
"Мені здається, що цей атакувальний потенціал буде все більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють", - підсумував він.
Атаки по енергосистемі України
Як повідомляв УНІАН, З жовтня 2022 року Росія б'є ракетами по енергетичній інфраструктурі України. Дещо раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що попри останню російську ракетну атаку українська енергосистема залишається стабільною.
Експерт з енергетики Геннадій Рябцев вважає, що навіть якщо російські війська випустять всі свої ракети одночасно, вони не зможуть занурити Україну у тотальний блекаут.