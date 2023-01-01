За словами голови правління, енергетики навчилися готуватися до ймовірних атак ворога.

Атаки російських окупантів на енергосистему України теоретично можуть спричинити блекаут, однак на практиці це малоймовірно.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону. Він зазначив, що росіяни мають все меншу здатність для атак.

"Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними, я дуже на це сподіваюсь. Динаміки цих атак і ефект від тих атак показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатність", - заявив Кудрицький.

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За словами голови правління, українські енергетики навчилися готуватися до ймовірних атак окупантів. На думку Кудрицького, "російська воєнщина на полі бою з української енергосистемою" мало що може продемонструвати.

"Мені здається, що цей атакувальний потенціал буде все більше вичерпуватися. Я впевнений, що росіяни, які зараз програють на звичайному фронті, на енергетичному фронті теж програють", - підсумував він.

Атаки по енергосистемі України

Як повідомляв УНІАН, З жовтня 2022 року Росія б'є ракетами по енергетичній інфраструктурі України. Дещо раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що попри останню російську ракетну атаку українська енергосистема залишається стабільною.

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев вважає, що навіть якщо російські війська випустять всі свої ракети одночасно, вони не зможуть занурити Україну у тотальний блекаут.

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