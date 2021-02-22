Подорожчанню нафти сприяє поступове відновлення нафтовидобутку в США, раніше скорочене через екстремальні холоди.

Ціни на нафту зросли в ході ранкових торгів. Цьому сприяє поступове відновлення нафтовидобутку в Сполучених Штатах, раніше скорочене через екстремальні холоди.

Про це повідомляє Investing.

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Вартість травневої нафти Brent 22 лютого до 8:38 за Києвом склала $62,92 (+1,26%). Барель квітневої нафти WTI торгувався по $56,95 (+1,16%).

Ціни на нафту у 2021 році

Нафта West Texas Intermediate (WTI) виросла в ціні на 34 центи (+0,6%) і встановилася на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI виросли 2%.

Ф'ючерси Brent виросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) в ціні.

Останній раз такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності в Китаї.

Станом на 13 січня 2021 року світові ціни на нафту досягли докарантинного рівня.

Вартість бареля березневої нафти Brent 21 січня до 8: 22 за Києвом склала $56,02 (-0,11%).

Станом на 2 лютого 2021 року після новорічних коливань нафта почала зростати в ціні.

4 лютого 2021 року ціни на нафту піднялися до річного максимуму.

Станом на 8 лютого 2021 року вперше за рік ціна на нафту перевищила $60.

17 лютого 2021 року ціна бареля нафти марки Brent досягла $64,06 (+1,12% до ціни на момент закриття вечірньої сесії).

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Автор: Олена Коваленко