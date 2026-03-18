Ключовий член ОПЕК+ та США 'охолодили' ціни на нафту: що відбувається на ринку

Аналітик Роберт Рені вважає, що нафта марки Brent коливатиметься в межах 95-110 доларів за барель до розблокування Ормузької протоки.

Ціни на нафту зранку 18 березня впали після зростання за підсумком торгової сесії 17 березня. Котирування пішли донизу після того, як Ірак підписав угоду про відновлення експорту нафти через Туреччину, що дозволяє оминути Ормузьку протоку, а також у зв’язку з активізацією зусиль США, спрямованих на примусове відкриття протоки, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу investing, станом на 9:56 за київським часом вартість нафти марки Brent впала на 1,29 долара - до 102,13 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 2,3 долара - до 93,23 долара за барель.

Ірак домовився з Курдистаном про відновлення експорту нафти через нафтопровід, що веде до турецького середземноморського порту Джейхан.

У свою чергу США заявили, що атакували іранські пускові установки для протикорабельних крилатих ракет поблизу Ормузької протоки – ключового маршруту для експорту енергоносіїв. Водночас Bloomberg зазначає, що після підтвердження Іраном загибелі ключової фігури військового керівництва країни Алі Ларіджані спостерігається подальша ескалація на Близькому Сході.

"Вбивство Ларіджані – це серйозна подія, яка може змусити Іран ще рішучіше намагатися перешкоджати постачанню нафти", – зазначив президент Інституту досліджень зовнішньої політики Аарон Стейн.

Експерт не виключає, що США зважаться на проведення військових операцій задля забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.

"На Трампа, очевидно, чинять тиск, щоб він забезпечив супровід танкерів, – тож нас чекають, можливо, дуже напружені операції з боку США, яких, я впевнений, ВМС хотіли б уникнути", - додав Стейн.

Поки що ж "зелене світло" кораблям в Ормузькій протоці Іран буде надавати залежно від політичних міркувань. Журналісти припускають, що Іран, ймовірно, дозволить пройти лише кільком суднам, виходячи з їхньої приналежності, водночас стримуючи або блокуючи інші. Виходячи з того, що транспортування нафти Ормузькою протокою і надалі суттєво обмежене керівник відділу досліджень сировинних ринків у Westpac Banking Corp Роберт Ренні припускає, що вартість нафти марки Brent коливатиметься в діапазоні від 95 до 110 доларів за барель.

"Оскільки кінця військових дій не видно, кількість зупинок щодня зростає, а протока технічно закрита, ми як і раніше вважаємо, що ціна на Brent залишиться в новому, вищому діапазоні від 95 до 110 доларів", – зазначив експерт.

Він додав, що вартість "чорного золота" може ще більше зрости вразі удару по великому НПЗ чи додатковому мінуванню Ормузької протоки.

Ситуація в Ірані і ціни на нафту - останні новини

Через бойові дії на Близькому Сході та суттєве обмеження постачання нафти через Ормузьку протоку ціни на нафту суттєво зросли. Котирування "чорного золота" періодично перевищують 100 доларів за барель.

Попри прагнення Ірану максимально обмежити судноплавство в Ормузькій протоці деякі кораблі знаходять можливості транспортувати вантажі. Для цього вони змінюють свої дані або відключають маяки.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі повідомив, що Ормузька протока закрита лише для танкерів та кораблів, які належать противникам Ірану та їхнім союзникам.

