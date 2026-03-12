Іранські атаки женуть ціни на нафту до нових вершин

Аналітики прогнозують, що ціна на нафту може зрости майже до 150 доларів за барель в разі продовження блокування Ормузької протоки протягом березня.

Ціни на нафту зранку 12 березня зросли. Здорожчання викликане погіршенням транспортних проблем на Близькому Сході через війну в Ірані та посиленням обмежень на експорт палива з Китаю, щоб впоратися з наслідками конфлікту, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу investing, станом на 10:24 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 5 доларів - до 97 доларів за барель. Американська нафта марки WTI додала понад 4 долари і торгується по 91,64 долара за барель.

Bloomberg зазначає, що вартість нафти марки Brent ненадовго подорожчала до понад 100 доларів за барель, а американська нафта марки WTI підскочила до 96 доларів за бочку після того як Оман вивів судна зі свого ключового терміналу за межі Ормузької протоки, а два танкери були атаковані в іракських водах. За даними джерел видання, Оман евакуював судна у якості запобіжного заходу. Ірак припинив роботу своїх нафтових терміналів після того, як судна стали мішенями для атак, повідомив державним ЗМІ директор Генеральної компанії портів Іраку.

Відео дня

Видання додає, що китайські нафтопереробні заводи почали скасовувати узгоджені поставки нафтопродуктів, включаючи бензин і дизельне паливо. Ймовірно це стало наслідком фактичного блокування Ормузької протоки через яку Китай отримує нафту. За даними відкритих джерел, Піднебесна у 2024-25 роках посідала четверте місце за обсягом експорту нафтопродуктів.

Журналісти зазначають, що Ормузька протока через яку постачається близько 20% нафти залишається фактично закритою, що призвело до скорочення видобутку основними виробниками Перської затоки.

Інвестиційний банку Goldman Sachs Group Inc. попередив, що ціни на нафту можуть перевищити пік 2008 року, якщо постачання нафти через Ормузьку протоку залишатимуться на низькому рівні протягом березня.

"Того року ціна нафти марки Brent піднялася до 147,50 долара за барель на тлі зростання попиту та стагнації пропозиції", - нагадує видання.

Директор з досліджень компанії Sanford C. Bernstein & Co Ніл Беверідж дає зрозуміти, що рішення країн-членів Міжнародного енергетичного агентства про рекордне вивільнення нафти зі стратегічних резервів не допоможе знизити ціни на нафту через фактичне закриття Ормузької протоки

"Єдине, що дійсно може призвести до зниження цін на нафту, – це відновлення роботи Ормузької протоки", – зазначив експерт в інтерв'ю телеканалу Bloomberg Television.

Тим часом, США після рішення країн-членів Міжнародної енергетичної агенції про вивільнення рекордного обсягу нафту з резервів оголосили про намір випустити на ринок 172 мільйона барелів нафти зі стратегічного резерву. Втім керуючий директор з питань сировинних товарів у компанії Bannockburn Capital Даррелл Флетчер звертає увагу, що ринок нафти не звернув увагу на рішення країн-членів МЕА про рекордне вивільнення "чорного золота" з резервів і ціни на нафту продовжили зростання.

Втім президент США Дональд Трамп вчергове повторив, що війна завершиться скоро. При цьому він дав зрозуміти, що кампанія триватиме до того часу поки США не досягнуть своїх цілей.

Ситуація в Ірані і ціни на нафту - останні новини

Через фактичне блокування Ормузької протоки ціни на нафту зросли до понад 110 доларів за барель, після чого дещо відступили.

11 березня Міжнародне енергетичне агентство повідомило про те, що країни-члени погодилися випустити з резервів на ринок рекордні 400 мільйонів барелів задля вирішення проблем з постачанням "чорного золота". Передбачається, що нафта з резервів буде надходити на ринок у період, який визначить країна-член МЕА.

Втім, президент США Дональд Трамп заявив, що війна проти Ірану фактично вже виграна, і тепер питання полягає лише в тому, коли саме завершаться бойові дії.

Вас також можуть зацікавити новини: