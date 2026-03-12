У Перській затоці атаковано ще три судна: Іран анонсував подвійну ціну на нафту

Напади на кораблі поблизу Ормузької протоки посилюють ризик глобальної енергетичної кризи.

У водах Перської затоки протягом ночі зазнали атак ще три іноземні судна. Інциденти відбулися на тлі ескалації безпеки навколо Ормузької протоки – одного з найважливіших морських маршрутів постачання енергоносіїв у світі, пише CNBC.

За інформацією Центру морських торговельних операцій Великої Британії, контейнеровоз був уражений невідомим снарядом приблизно за 35 морських миль на північ від порту Джебель-Алі поблизу Дубая в Об’єднаних Арабських Еміратах.

На борту виникла невелика пожежа, однак, за попередніми даними, весь екіпаж залишився неушкодженим.

Пожежа на танкерах біля Басри

Раніше ще два іноземні нафтові танкери загорілися в іракських водах після зіткнення неподалік порту Умм-Каср біля міста Басра.

За даними портових служб, унаслідок інциденту загинула щонайменше одна людина. Рятувальники змогли евакуювати 38 членів екіпажу з пошкоджених суден.

Судноплавство через Ормузьку протоку майже зупинилося

Після авіаударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого судноплавство через Ормузьку протоку різко скоротилося. Іран у відповідь почав атакувати кораблі, що намагаються пройти через цей вузький морський коридор.

Ця протока з’єднує Перську та Оманську затоки, і зазвичай через неї транспортується близько 20% світових поставок нафти та газу.

Іран попереджає про різке зростання цін

Речник військового командування Ірану Ебрагім Зольфакарі заявив, що ескалація конфлікту може спричинити різке подорожчання енергоносіїв.

"Приготуйтеся до того, що ціна на нафту становитиме 200 доларів за барель, тому що ціна на нафту залежить від регіональної безпеки, яку ви дестабілізували", – заявив він.

Нафтовий ринок вже реагує

На тлі нових атак світові ціни на нафту почали зростати. Еталонна нафта Brent подорожчала приблизно на 5,7% – до 97,16 долара за барель, тоді як американська West Texas Intermediate зросла на 5,3% – до 91,88 долара.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство повідомило про готовність випустити на ринок 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів, щоб стабілізувати ситуацію. Однак точні терміни цього кроку поки не оголошені.

