Ціни на пальне на АЗС штурмують нові вершини: скільки коштують бензин, дизель та автогаз

Дизельне пальне на АЗС подорожчало ще на 1 гривню.

Середня вартість бензину, дизелю та автогазу на українських АЗС у вівторок, 17 березня, продовжила зростання. Найбільше зросла вартість дизельного палива, повідомляє портал "Мінфін" з посиланням на дані консалтингової компанії "А-95".

Зазначається, що середня вартість бензину марки A-95 на АЗС сьогодні зросла ще на 38 копійок - до 69,69 грн/л. Дизельне пальне подорожчало на 1,01 грн - до 77,77 грн/л. Середня вартість автогазу на АЗС 17 березня зросла на 61 копійку - до 43,75 грн/л.

Ціни на бензин

Найдешевше 95-й бензин 17 березня можна придбати у мережі АЗС у мережі Motto. Середній прайс на стелах мережі - 69,98 грн/л. Найдорожче заправитися 95-м можна на АЗС OKKO, WOG та Grand Pertrol, де середня вартість складає 71,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 68,90 грн/л;

"Укрнафта" - 68,99 грн/л;

SOCAR - 70,99 грн/л;

KLO - 70,49 грн/л;

БРСМ-Нафта - 67,65 грн/л.

Ціни на дизель

Найдешевше дизельне пальне сьогодні можна придбати у мережі АЗС U.GO, де середня вартість дизеля становить 72,9 грн/л. Ціновими чемпіонами в цьому сегменті стали мережі OKKO та WOG із середньою вартість дизеля у 80,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 78,90 грн/л;

"Укрнафта" - 74,99 грн/л;

SOCAR - 79,85 грн/л;

KLO - 80,89 грн/л;

БРСМ-Нафта - 74,85 грн/л.

Ціни на автогаз

Найдешевше газом вашого "залізного коня" 17 березня заправлять у мережі АЗС U.GO, де середня вартість цього виду пального становить 40,9 грн/л. Найвища середня вартість автогазу фіксується на АЗС мережі OKKO – 45,99 грн/л.

Середні ціни на інших АЗС:

UPG - 44,40 грн/л;

"Укрнафта" - 41,99 грн/л;

SOCAR - 45,69 грн/л;

KLO - 45,60 грн/л;

БРСМ-Нафта - 41,67 грн/л;

WOG – 45,98 грн/л.

Ситуація в Ірані та ціни на бензин - останні новини

Через війну на Близькому Сході та триваюче блокування стратегічно важливої протоки ціни на нафту суттєво зросли. Вартість нафти марки Brent зранку 17 березня перевищила 100 доларів за берель.

На тлі зростання світових цін на нафту та ф’ючерсів на газойль в Україні продовжує дорожчати паливо на АЗС. Зокрема, 16 березня середня вартість дизельного пального зросла ще на 1,85 грн/л, а автогаз подорожчав на 64 копійки/літр.

