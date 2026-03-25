Ціни на нафту 'повірили' у план Трампа щодо завершення війни в Ірані

Ціни на нафту зранку 25 березня знизилися. Котирування відреагували на дипломатичні зусилля США, спрямовані на припинення війни з Іраном, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу investing, станом на 9:26 за київським часом вартість нафти марки Brent знизилася на 4,03 долара - до 96,20 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 3,22 долара – до 89,13 долара за барель.

Bloomberg з посиланням на джерела знайомі з ситуацією зазначає, що США розробили план з 15 пунктів, покликаний сприяти завершенню війни. При тому, що напередодні видання повідомляло, що адміністрація американського президента Дональда Трампа відправила близько 2 тисяч солдатів до Ірану задля послаблення контролю Тегерану над Ормузькою протокою.

Журналісти зазначають, що деталі мирної пропозиції США Ірану залишалися неясними, хоча Трамп публічно висловлював думку, що будь-яка угода має передбачати заборону на те, щоб Іран коли-небудь отримав ядерну зброю або збагачував радіоактивні матеріали. Також було незрозуміло, чи підтримує Ізраїль такий підхід. До того ж прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт зазначила, що військові операції США триватимуть без змін, хоча зараз з’явилася "нова можливість для дипломатичного врегулювання"

Разом з тим, журналісти звертають увагу, що міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав свого іранського колегу Аббаса Арагчі якомога швидше розпочати переговори зі США з метою припинення війни. Bloomberg нагадує, що Китай - основний покупець іранської нафти.

Керівник відділу досліджень сировинних ринків в австралійському банку Westpac Banking Corp. Роберт Ренні зазначає, що рух до врегулювання конфлікту на Близькому Сході не буде простим.

"Ми явно відійшли від того, що могло б перерости у стадію "тотального знищення" у війні між США та Іраном, і рухаємося до завершення конфлікту шляхом переговорів, хоча, з огляду на відсутність довіри з обох боків, це завершення, ймовірно, буде складним", – зазначив експерт.

Головний інвестиційний стратег Saxo Markets Чару Чанана додає, що говорити про "повне заспокоєння ситуації передчасно", попри зниження цін на нафту. За його словами, хоча здешевлення нафти і свідчить про зменшення премії за військові ризики, тобто націнки до вартості "чорного золота", але "Іран публічно заперечив проведення прямих переговорів, а військова активність і розгортання військ тривають".

Через продовження війни на Близькому Сході та майже повне блокування Ормузької протоки ціни на нафту суттєво зросли. Станом на ранок 24 березня нафта марки Brent коштувала 98,51 долара за барель, тоді як 22 лютого її вартість коливалися від 69 до 73 доларів за барель.

23 березня президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні перемовини з Іраном і не виключив відкриття Ормузької протоки найближчим часом.

За даними ЗМІ, Іран відмовився зустрічатися зі спеціальним посланником Стівеном Віткофом. Через неофіційні канали офіційний Тегеран начебто дав зрозуміти, що волів би перемовлятися з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Вас також можуть зацікавити новини: