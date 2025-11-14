Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки.

Сьогодні вночі спецпризначенці "Альфа" Служби безпеки України спільно із Головним управлінням розвідки, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ" (Краснодарський край, РФ).

Як повідомили УНІАН джерела в СБУ, цей порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море.

За словами співрозмовника, унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа.

Відео дня

Також, зазначається, у Новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території в/ч 1537. Після прильотів фіксувалася потужна детонація.

"СБУ разом із Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати нафтодоларові надходження в бюджет РФ. Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал - це мінус мільйони доларів для воєнної машини кремля. Ми й надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Ураження російських військ

Як повідомляв УНІАН, підрозділами Сил спеціальних операцій (ССО) знищено місце накопичення особового складу 51 армії РФ у населеному пункті Затишок на Донеччині.

У момент застосування дронів у будівлі зосереджувався ворожий контингент 1-ої ОМСБр та 9-ої ОМСБр. Противник накопичував сили під прикриттям погодних умов.

Перед угрупуваннями 51 армії РФ стоїть завдання оточення з півночі Покровсько-Мирноградської агломерації. Попри несприятливі погодні умови дрони ССО успішно досягли цілі.

Вас також можуть зацікавити новини: