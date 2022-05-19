Треба продовжувати методично працювати над розбудовою транспортних коридорів.

Головна причина дефіциту пального в Україні — відсутність достатнього постачання.

Про це заявив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, пише "Новое время".

За його словами, жодна країна Європи не має досвіду 100% переорієнтації на нові джерела постачання.

"З ресурсами ми визначились, навіть їх законтрактували, але не можемо їх довезти з європейських портів, НПЗ, нафтобаз до України. Питання вирішується, ті ж поляки дивуються нашим темпам, але все одно потрібен час. Очікується, що місяці два. Це за умови, що нічого не трапиться, а на війні це норма", - заявив він.

Прискорити наповнення ринку можна зустрічним шляхом — обмеженням споживання. Рішення уряду про скасування держрегулювання (навіть тимчасове, на два місяці) має на меті збити попит. Прямий і спекулятивний. Розрахунок на черги себе не виправдав, тому перейшли до наступного кроку.

"По-перше, пояснити людям, що з пальним легко не буде. Ми реально робимо неможливе, будуємо новий ринок... По-друге. Повернути акцизи. Ви вирішуєте завдання зменшення попиту методом високих цін. Але зараз висока ціна буде за рахунок високої націнки, яка нічого не дає з точки зору наповнення ринку. Адже економічних стимулів у трейдерів більш ніж достатньо, проблема не в грошах. То нехай ця ціна буде високою за рахунок податків, зиску держави. Це й людям буде зрозуміліше: купив пальне по 55−70 грн/л, але ж з них 10−15−20 грн піде на ЗСУ", - каже Куюн.

Також треба продовжувати методично працювати над розбудовою транспортних коридорів. "Немає простих рішень, без політичної підтримки все буде набагато повільніше. Польща та Румунія не забезпечать необхідний обсяг. Треба нові партнери. Зокрема, тиснемо на угорців (про реверс нафтопродуктопроводу трохи поспішили). Працюємо з німцями для транспортування із Західної Європи. Проробляємо шляхи із Середземного моря", - зауважив Куюн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в останній тиждень квітня виник дефіцит пального на АЗС. З метою вирішити питання його дефіциту 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%.

Найбільші мережі АЗС запровадили обмеження на відпуск пального у розмірі 10-15 літрів для власників карт лояльності цих мереж, інші споживачі могли заправляти автомобіль не більше ніж на 5-10 літрів.

Станом на 16 травня у мережах АЗС середня ціна на бензин А-95 становила 40,12 грн/л, дизпальне - 43,25 грн/л.

17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин - не вище 52 грн за літр.

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