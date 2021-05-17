Постанова Кабміну не стосується преміального пального, повідомляють у Міністерстві.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України опублікували роз’яснення щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо.

Читайте такожКабмін ввів держрегулювання цін на пальнеВоно опубліковане на сторінці Міністерства у Facebook.

Вказується, що постанова Кабміну не стосується преміального пального.

Дія цієї постанови поширюється на автомобільні бензини та дизельне паливо, включені до Переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, а саме на: бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне пальне.

«Під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає «брендове преміальне» пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на автозаправних станціях для автомобілів преміум сегменту за вищою ціною ніж соціально значуще пальне», - йдеться у повідомленні.

Регулювання цін на паливо: що цьому передувало

Раніше Антимонопольний комітет України застеріг операторів ринку бензину і дизельного палива від необґрунтованого підвищення цін, враховуючи нестабільну ситуацію з імпортом світлих нафтопродуктів з Білорусі та РФ.

Основна причина зростання цін на АЗС - збільшення світових цін на нафту і нафтопродукти. Так, з початку квітня світові ціни на нафту зросли з 62 дол./ бар. до 69 дол./ бар., а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%.

11 травня 2021 року Кабінет Міністрів України зобов'язав мережі АЗС попереджати про підвищення цін на бензин і дизпаливо на 1% і вище за 20 днів.

14 травня Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів держрегулювання цін на бензин і дизельне паливо. Згідно з документом, встановлені рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину - не вище 5 грн за літр.

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Автор: Людмила Жерновська