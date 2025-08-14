При цьому у заяві Nayara Energy зазначається, що компанія працює у "нормальному режимі".

Індійська нафтопереробна компанія Nayara Energy, майже половиною якої володіє найбільша російська нафтова компанія "Роснафта", веде перемовини з державними органами Індії та партнерами задля підтримки стабільної роботи свого заводу у Вадинарі потужністю у 400 тисяч барелів на добу, повідомляє Reuters з посиланням на заяву нафтопереробника.

За словами представників нафтопереробника, НПЗ працює в "нормальному режимі" і постачає паливо.

"У звичному режимі працює і наша мережа АЗС", - додають в Nayara.

При цьому у компанії не уточнили рівень завантаженості заводу, а також не повідомили жодних деталей щодо перемовин.

Між тим журналісти зазначають, що санкції ЄС змусили Nayara суттєво скоротити виробництво на нафтопереробному заводі у Вадинарі на західному узбережжі країни і вдарили по експорту. До того ж транспортні компанії масово відмовляються перевозити бензин та дизель, вироблений на підсанкційному заводі.

Більше того, Nayara звернулася за допомогою до міністерства судноплавства країни аби отримати кораблі для транспортування своїх нафтопродуктів.

Санкції ЄС проти РФ

Як повідомляв УНІАН, ЄС запровадив санкції проти Nayara Energy в межах 18-го пакета антиросійських обмежень.

Обмеження ЄС позначилися на операційній діяльності нафтопереробника. 7 серпня стало відомо, що Nayara Energy попросила в уряду Індії допомогти з танкерами, аби забезпечувати бензином та дизелем власну мережу АЗС.

Разом з тим, попри обмеження ЄС, компанії вдається заробляти на експорті нафтопродуктів, використовуючи для постачання продукції підсанкційні танкери.

