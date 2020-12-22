Під час візиту на ЦСВЯП журналісти переконались у повній готовності об’єкту до прийняття на зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС.

22 грудня за участі керівництва НАЕК «Енергоатом», представників компанії Holtec International (США), інших компаній, які брали участь у реалізації проєкту, а також за участі представників ЗМІ відбулось відкриття першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

В умовах пандемії COVID-19 керівництво Енергоатома вирішило обмежити заходи з нагоди завершення будівництва першої черги ЦСВЯП ознайомчою екскурсією на майданчик Сховища для представників засобів масової інформації. Мета заходу – поінформувати українську громадськість про відповідність нового об’єкта атомної енергетики найвищим вітчизняним і світовим вимогам ядерної та радіаційної безпеки.

Під час візиту на ЦСВЯП журналісти переконались у повній готовності об’єкту до прийняття на зберігання відпрацьованого ядерного палива з українських АЕС.

Наразі на ЦСВЯП завершено спорудження усіх будівельних конструкцій та інфраструктури з приймання і зберігання відпрацьованого ядерного палива, а також сам майданчик, на якому будуть розташовані контейнери з відпрацьованим паливом. Розпочалися пусконаладка та випробування обладнання і устаткування, поставленого компанією Holtec. Експлуатація першого пускового комплексу стартує у травні 2021 року – після завершення будівництва 43-кілометрової залізничної колії до Сховища, яка з’єднає його із залізничною мережею України. Ще 14 пускових комплексів ЦСВЯП добудують до 2040 року – паралельно із заповненням майданчика Сховища контейнерами з ВЯП.

Протягом наступних 100 років на ЦСВЯП зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо з трьох українських атомних електростанцій – Рівненської, Хмельницької та Южно-Української. (Запорізька АЕС має власне пристанційне сховище відпрацьованого ядерного палива).

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Автор: УНІАН