Навантаження, що виставляється на продаж, забезпечене ресурсом атомних станцій.

Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" (ЕКУ) через форс-мажор, який стався в результаті ракетних атак росіян, продаватиме в Україні електроенергію, заплановану на експорт.

Про це йдеться на сайті компанії.

"Базове навантаження, яке виставляється на продаж, забезпечене ресурсом атомних станцій, який АТ "ЕКУ" придбало на початку жовтня для подальшого експорту до Європи. Через форс-мажор, пов'язаний з обстрілами енергетичної інфраструктури російськими ракетами, експорт електроенергії був припинений", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, вільні обсяги електроенергії "ЕКУ" виставила на продаж через "Українську енергетичну біржу".

"Енергетична компанія України":

"Енергетична компанія України" - це багатопрофільне енергопостачальне підприємство, що здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання електроенергії для комерційних споживачів. Компанія працює на внутрішньому і зовнішньому ринках енергоресурсів. 100% акцій товариства належать державі Україна. Засновником компанії є Кабінет міністрів України, повноваження з управління АТ "ЕКУ" здійснює Міністерство економіки України.

Атака Росії на енергосистему України:

Вранці 10 жовтня Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що через російські обстріли застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та області.

В офісі президента закликали українців з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.

11 жовтня через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в Києві та області почали відключати світло.

11 жовтня глава Міненергетики Герман Галущенко, заявив, що через ворожі обстріли 10 жовтня пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

Крім того, 11 жовтня, обстріли продовжилися. Зокрема, російські загарбники завдали удару по двох об'єктах енергетики у Львівській області та по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області.

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