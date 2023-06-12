Крім того, Рафаель Гроссі пообіцяв представити програму допомоги у ліквідації наслідків.

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відправляється із візитом до Запорізької АЕС.

Він зазначив, що планує зустрітися з президентом України, а також оцінити наслідки для ЗАЕС після підриву росіянами Каховської дамби.

"Їду до України на зустріч із президентом Зеленським і представити програму допомоги у ліквідації наслідків катастрофічного затоплення Новокаховської дамби. Оціню ситуацію на Запорізькій АЕС і проведу ротацію місії в посиленому складі", - написав Гроссі.

Підрив Каховської ГЕС - ситуація на ЗАЕС

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти Міжнародного агентства з атомної енергії просили надати ширший доступ до території Запорізької АЕС для перевірки "суттєвої розбіжності" у даних про рівень води на підірваній Каховській дамбі, яка використовувалась для охолодження реакторів станції.

За оцінкою МАГАТЕ, ситуація з нестачею води для забезпечення потреб Запорізької атомної електростанції незабаром може стати критичною.

9 червня 2023 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ), видало розпорядження вивести у "холодний зупин" енергоблок № 5 Запорізької АЕС, який останній із шести блоків працював у гарячому зупині.

Проте росіяни досі не виконали це розпорядження і таким чином, вода зі ставка охолоджувача випарюється швидше.

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