Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі відправляється із візитом до Запорізької АЕС.
Він зазначив, що планує зустрітися з президентом України, а також оцінити наслідки для ЗАЕС після підриву росіянами Каховської дамби.
"Їду до України на зустріч із президентом Зеленським і представити програму допомоги у ліквідації наслідків катастрофічного затоплення Новокаховської дамби. Оціню ситуацію на Запорізькій АЕС і проведу ротацію місії в посиленому складі", - написав Гроссі.
Підрив Каховської ГЕС - ситуація на ЗАЕС
Як повідомляв УНІАН, раніше експерти Міжнародного агентства з атомної енергії просили надати ширший доступ до території Запорізької АЕС для перевірки "суттєвої розбіжності" у даних про рівень води на підірваній Каховській дамбі, яка використовувалась для охолодження реакторів станції.
За оцінкою МАГАТЕ, ситуація з нестачею води для забезпечення потреб Запорізької атомної електростанції незабаром може стати критичною.
9 червня 2023 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ), видало розпорядження вивести у "холодний зупин" енергоблок № 5 Запорізької АЕС, який останній із шести блоків працював у гарячому зупині.
Проте росіяни досі не виконали це розпорядження і таким чином, вода зі ставка охолоджувача випарюється швидше.
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