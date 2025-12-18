Незабаром Міненерго обіцяє полегшити графіки відключень для населення.

Російські війська в ніч на 18 грудня атакували енергетичні об’єкти п’яти областей, залишивши 180 тисяч споживачів без світла.

Про це повідомив на брифінгу виконувач обов’язків міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, Росія атакувала Миколаївську, Запорізьку, Черкаську, Сумську та Дніпропетровську області. Він додав, що внаслідок попередніх атак на Одещині без електрики залишаються понад 12 тисяч споживачів та зауважив, що аварійно-відновлювальні роботи в регіоні тривають цілодобово.

Через наслідки ворожих атак енергетики не можуть балансувати енергосистему без графіків відключень. Водночас, Некрасов зауважив, що найближчим часом додаткові 800 МВТ електроенергії буде перерозподілено між споживачами, що потенційно може призвести до зменшення тривалості відключень світла.

"Для цього робоча група при Міненерго передала обласним військовим адміністраціям переліки об’єктів, що не є критичними та мають бути переведені на загальні графіки відключень", - підкреслив в.о. міністра

Крім цього, до кінця року планується ввести в експлуатацію додаткові 300 МВТ розподіленої генерації.

Атаки РФ на енергосистему України - новини України

Ворог продовжує систематичні атаки на енергосистему України. Зокрема, в ніч на 17 грудня ворог вчергове атакував енергетичні об’єкти Дніпропетровщини. За словами виконувача обов’язків міністра енергетики Артема Некрасова, усі споживачі, які тимчасово залишилися без електрики внаслідок цієї атаки, станом на ранок 17 грудня були заживлені.

Вночі 13 грудня армія РФ атакувала Одесу ракетами та дронами. Внаслідок ворожої атаки у місті було тимчасово відсутнє тепло, вода. Без електропостачання на Одещині досі тисячі споживачів.

Через наслідки російських атак на енергосистему, енергетики змушені застосовувати графіки відключень світла. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначає, що, в разі продовження атак Росії на енергетичні об’єкти, українці ще довго сидітимуть без світла по 12-16 годин.

