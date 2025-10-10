На Київщині знеструмлено Броварський та Бориспільський райони.

Російська окупаційна армія в ніч на 10 жовтня масовано вдарила пор українській енергетиці. В результаті атаки екстрені відключення електроенергії застосовані у двох районах Київщини та в Дніпропетровській області, повідомляє ДТЕК.

"Після масованої атаки ворога за командою "Укренерго" застосовують екстрені відключення в Київській області (Броварський та Бориспільський райони), а також в Дніпропетровській області", - йдеться в повідомленні компанії.

Крім того, на своєму сайті компанія повідомила, що наразі проблеми зі світлом спостерігаються як на лівому, так і правому берегах Києва. Зокрема, у частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Печерського, Солом'янського, Шевченківського районів відсутнє світло через складну ситуацію в енергосистемі міста.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що Росія атакувала теплоелектростанції компанії. Обладнання було серйозно пошкоджено.

Удар Росії по енерггетиці України 10 жовтня – головні новини

В ніч на 10 жовтня російські загарбники завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні, у багатьох областях перебої зі світлом, введені графіки відключень. Так, у Сумській області за вказівкою НЕК "Укренерго" введені графіки аварійних відключень для 10 черг споживачів.

У Дніпропетровській області теж почалися аварійні відключення. Відомо про введення аварійних графіків у Полтавській та Харківській областях, також ДТЕК повідомляє, що у Київській області введені екстрені графіки відключення світла. Наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що в Києві очікують відновлення електропостачання протягом найближчих годин.

