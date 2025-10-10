Зараз проводяться роботи з відновлення енерго- та водопостачання, щоб в максимально стислі терміни ситуацію виправити.

В Києві відновлення водопостачання відбудеться протягом найближчих годин.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв в етері Київ24. Він зазначив, що росіяни завдали масованого удару по об’єктах критичної інфраструктури Києва.

Пантелеєв додав, що всю ніч були тривоги, тому енергетики, комунальники та інші працівники були в укриттях і не могли приступити до роботи. Але зараз проводяться роботи з відновлення енерго- та водопостачання, щоб в максимально стислі терміни ситуацію виправити.

Щаступник голови КМДА розповів, що система водопостачання Києва не може працювати повністю на генераторах, тому йде робота над відновленням енергопостачання, але подекуди можуть бути підключені електрогенератори.

За його словами, в тих районах, де є проблеми з водопостачанням, будуть вжиті заходи, щоб люди мали змогу набирати воду.

Він також розповів, що в Печерському районі Києва є влучання в житловий будинок, тому там частково перекрито рух транспорт і після завершення аварійно-відновлювальних робіт його відкриють.

Нічна атака на Україну

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 10 жовтня Росія атакувала Київ і ще кілька областей. Внаслідок атаки в шести районах Києва є перебої з енергопостачанням. У частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Печерського, Солом'янського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.

