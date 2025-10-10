Росія вночі атакувала об'єкти енергетики у багатьох областях.

Росіяни вночі завдали масованого удару по об’єктах енергоінфраструктури в Україні, у багатьох областях перебої зі світлом, введені графіки відключень.

Зокрема, як повідомили "Сумиобленерго", у Сумській області за вказівкою НЕК "Укренерго" введені графіки аварійних відключень для 10 черг споживачів.

Згодом стало відомо про введення аварійних графіків у Полтавській та Харківській областях.

Зокрема, у Полтавській області графіки відключень діятимуть протягом усього дня. Причина — наслідки російських атак на енергетичні об’єкти.

Також ДТЕК повідомляє, що у Київській області введені екстрені графіки відключення світла.

Як зазначив голова Київської ОВА Микола Калашник, наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів.

Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання.

"Також унаслідок ворожої атаки в Броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, 4 продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна", - повідомив він.

У Києві відключення електроенергії пов'язане з локальною аварією у мережі.

"У частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Подiльського, Святошинського районів зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - йдеться у повідомленні.

У Запоріжжі повідомляється, що внаслідок ворожих обстрілів зафіксовано пошкодження об’єктів газової інфраструктури, мешканців закликали до ощадливого використання газу.

Також у Черкаській ОВА повідомили, що про наслідки для інфраструктури області після нічної атаки.

Зокрема, уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. За попередніми даними, одну людину травмовано.

"Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вибухи лунали у Дніпрі, Кам'янському, на Криворіжжі. Під ударом була енергетична інфраструктура. Постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Оновлено 8.35. Водночас на Одещині, де через російську дронову 9 жовтня стався блекаут, зокрема, у місті Чорноморськ, вдалося відновити електропостачання у цьому населеному пункті. Як повідомив начальник Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер, станом на 7.30 електропостачання у Чорноморську відновлена. Критична інфраструктура працює в штатному режимі.

Російська атака - що відомо

З вечора 9 жовтня російські окупаційні війська тероризували Україну "Шахедами. У Києві внаслідок атаки повністю знеструмлено лівий берег, палала багатоповерхівка, багато постраждалих. Також через проблеми з енергопостачанням обмежено рух метро.

У Запоріжжі внаслідок атаки у лікарні помер 7-річний хлопчик.

