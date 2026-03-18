Графіки відключень світла в Україні повернулися: коли не буде електроенергії сьогодні

Як зазначили в "Укренерго", обмеження довелося повернути через наслідки російських атак на енергетику та хмарну погоду.

Графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів запроваджені в усіх регіонах України сьогодні, 18 березня, повідомляє "Укренерго".

Енергетики зазначають, що обмеження довелося повернути "через складну ситуацію в енергосистемі внаслідок попередніх ракетно-дронових атак", а також хмарної погоди, яка призвела до зменшення виробництва електроенергії сонячними електростанціями.

Крім цього, в усіх регіонах України діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В "Укренерго" додали, що в окремих областях наразі діють аварійні знеструмлення, які будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Графік відключення світла - Київська область

Компанія ДТЕК оприлюднила графік відключення світла для Київської області на 18 березня. Згідно з ним, більшості підчерг споживачів світло відключатимуть по одному разу на 2-3,5 години, в залежності від підчерги. Водночас підчерги 2.1, 2.2, 3.1 та 3.2 будуть зі світлом до кінця доби.

Графік відключення світла - Дніпропетровська область

За інформацією ДТЕК, на Дніпропетровщині більшості підчерг споживачів сьогодні світло відключатимуть по одному разу на 1,5 – 3,5 години, в залежності від підчерги. Водночас підчерги 4.1, 4.2, 5.1, 5.2 будуть зі світлом до кінця доби.

Графік відключення світла - Одеська область

Не оминули відключення світла і Одещину. Згідно з графіками, які оприлюднила компанія ДТЕК, більшість черг споживачів буде без світла від 2 до 3,5 годин. Разом з тим, підчерги 1.1, 1.2, 3.1 та 3.2 будуть зі світлом увесь день.

Водночас у ДТЕК нагалали, що у місті Одеса графіки відключень не застосовуються.

Графік відключення світла - Чернігівська область

На Чернігівщині 18 березня світло також відключатимуть більшості черг споживачів по одному разу. Згідно з графіком, оприлюдненим "Чернігівобленерго", більшість мешканців Чернігова та області сидітимуть без світла від 2 до 3,5 годин, в залежності від черги. Водночас підчерги 3.1, 3.2, 6.1 та 6.2 будуть зі світлом протягом усієї доби.

Графік відключення світла - Сумська область

Понад половині черг споживачів Сумщини 18 березня світло вимикатимуть по одному разу на 2-4 години. Водночас згідно з графіком, оприлюдненим "Сумиобленерго" підчерг 4.2, 5.1, 5.2, 6.1 та 6.2 будуть зі світлом протягом усієї доби

Графік відключення світла - Черкаська область

На Черкащині світло 18 березня почергово відключатимуть більшості черг споживачів по дному разу відключатимуть світло. За даними "Черкасиобленерго", години відсутності електропостачання між чергами розподілилися так:

2.1: 18:00 – 20:00

2.2: 16:00 – 18:00

3.1: 14:00 – 16:00

3.2: 14:00 – 16:00

4.2: 16:00 – 18:00

5.2: 12:00 – 14:00

6.1: 18:00 – 20:00

6.2: 12:00 – 14:00

Графік відключення світла - Запорізька область

Натомість на Запоріжжі більшість черг споживачів 18 березня будуть зі світлом протягом усієї доби. Як зазначили у "Запоріжжяобленерго", світло відключатимуть чотирьом підчергам споживачів на 3,5-5 годин.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання) розподілилися так:

1.1: 15:00 - 20:00;

2.2: 11:30 - 15:30;

4.1: 11:30 - 15:30;

5.2: 15:00 - 20:00.

Також з 16:00 до 21:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла - Чернівецька область

У Чернівцях та області 18 березня світло відключатимуть усім чергам споживачів. Як повідомляє "Чернівціобленерго", мешканці області почергово сидітимуть без світла 2,5 години.

Графік відключення світла - Львівська область

Як повідомляє "Львівобленерго", переважній більшості підчерг споживачів на Львівщині 18 березня світло вимикатимуть по одному разу на 2-3 години< в залежності від черги. Водночас, підчерги 1.1 та 3.1 будуть зі світлом протягом усього дня.

Графік відключення світла - Полтавська область

За даними "Полтаваобленерго", на Полтавщині з 12:00 до кінця доби запроваджено графік погодинних відключень в обсязі 1 черги.

Ситуація в енергосистемі в України - головні новини

Попередньо в "Укренерго" не планували застосовувати графіки відключень світла для побутових споживачів. З 16 до 22 години планувалося застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Однак зранку 18 березня компанія ДТЕК повідомила, що у столиці знову діятимуть графіки відключення світла для побутових споживачів.

До цього міністр енергетики Денис Шмигаль зазначав, що ситуація в енергосистемі України стабілізована. За його даними, станом на 13 березня дефіцит електроенергії на піку споживання досягав 1 ГВт.

