В Київ повернулися графіки відключень світла

Як зазначили в Укренерго, сонячні електростанції зменшили виробництво електроенергії через хмарну погоду.

Графіки відключень світла сьогодні, 18 березня, все ж таки діятимуть для побутових споживачів в Києві, повідомляє Telegram-канал ДТЕК.

"За командою Укренерго у Києві застосовуються графіки відключень", - зазначають енергетики.

Водночас НЕК "Укренерго" зазначає, що споживання електроенергії вранці 18 березня зросло. За даними енергетиків, станом на 9:30 його рівень був на 11,1% вищим, ніж в цей же час 17 березня.

Зростання споживання енергетики пояснюють хмарною погодою в більшості регіонів України, що, у свою чергу призвело до зниження обсягу виробленої електроенергії сонячними електростанціями.

"Це (хмарна погода, – УНІАН) зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі", - наголошують в Укренерго.

Ситуація в енергосистемі в України - головні новини

Слід зазначити, що в "Укренерго" попередньо не планували застосовувати графіки відключень світла для побутових споживачів. З 16 до 22 години планувалося застосовувати графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначав, що ситуація в енергосистемі України стабілізована. За його даними, станом на 13 березня дефіцит електроенергії на піку споживання досягав 1 ГВт.

До цього гендиректор Yasno Сергій Коваленко прогнозував покращення ситуації зі світлом у квітні після завершення опалювального сезону та за рахунок активної генерації від гідро- та сонячних електростанцій.

Вас також можуть зацікавити новини: