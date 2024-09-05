Гроссі прибув на ЗАЕС і побував на знищеній градирні: що каже (фото, відео)

Представники МАГАТЕ змогли дістатись до точки, до якої їх раніше не допускали.

Глава ядерного агентства ООН Рафаель Гроссі відвідав окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Зокрема, він побував на градирні, яка була сильно пошкоджена пожежею минулого місяця. Як пише Reuters, Гроссі вважає, що споруду доведеться знести.

"До сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки, високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання в майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть", — сказав глава МАГАТЕ.

Гроссі оглянув насосну станцію для забезпечення водою, якої бракує АЕС після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС минулого року, а також сховище ядерного палива.

Ситуація на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі напередодні його візиту на окуповану Запорізьку АЕС.

Гроссі сказав журналістам, що ситуація на найбільшій в Європі атомній електростанції є "дуже крихкою". Він пообіцяв розширити інспекції агентства, включивши в них критично важливі об'єкти електропостачання.

"Щодо повернення нашої станції, я вважаю, що сьогодні є тільки політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, інакше станція вже би повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу можливостей, а ті можливості, які, напевно, є, вони є небезпечними. Ми вважаємо, що, все ж таки, політично треба повертати нашу станцію", – наголосив Зеленський.

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