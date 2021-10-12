Тепер "Укренерго" матиме кошти, щоб розрахуватися з "гарантованим покупцем", який платить виробникам електроенергії за "зеленим" тарифом.

Кабінет міністрів надав державній компанії "Укренерго" - оператору об'єднаної енергосистеми країни - державні гарантії для забезпечення виконання боргових зобов'язань за "зеленим" тарифом на суму 22,8 млрд гривень.

Відповідну постанову №1049 уряд ухвалив на позачерговому засіданні 11 жовтня.

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Таким чином "Укренерго" залучає кредит шляхом випуску та розміщення облігацій на міжнародних фондових ринках з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи.

"Міністерству енергетики разом з приватним акціонерним товариством "Національна енергетична компанія "Укренерго" та державним підприємством "Гарантований покупець" забезпечити спрямування коштів за запозиченнями на погашення заборгованості, яка виникла за договорами про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, укладених державним підприємством "Гарантований покупець" з виробниками електричної енергії, яким встановлено "зелений" тариф", - йдеться в розпорядженні.

"Укренерго" та кредитні договори:

На початку січня 2021 року "Укренерго" підписало три кредитні договори з державними банками на 10,25 млрд грн для погашення заборгованості перед держпідприємством "гарантований покупець", яке розраховується з виробниками електроенергії за "зеленим" тарифом.

Згідно з даними "гарантованого покупця" на 1 жовтня заборгованість "Укренерго" перед компанією за 2021 рік склала 13,1 млрд грн. Заборгованість за 2020 рік - 11,6 млрд грн.

Автор: Ганна Бредіхіна