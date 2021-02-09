Компанії теплової генерації припустилися низки грубих порушень при формуванні складських запасів вугілля перед початком опалювального сезону. Про це повідомив голова Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк в ефірі телеканалу ICTV ввечері 8 лютого.
За його словами, в цей час НКРЕКП проводить перевірку забезпечення складськими запасами вугілля у компаній – операторів теплових електростанцій.Читайте такожПісля аварійних зупинок ТЕС ціна електроенергії злетіла на 18%
Тарасюк назвав "кричущою" ситуацію із запасами вугілля на складах – в результаті чого недовиробіток електроенергії на ТЕС доводиться компенсувати імпортом електроенергії, щоб уникнути віялових відключень.
Перевірка проводиться за зверненням НЕК "Укренерго", її остаточні результати стануть відомі в п'ятницю, уточнив Тарасюк. Він так само зазначив, що компанії теплової генерації зобов'язані мати необхідні запаси вугілля, це частина ліцензійних умов і пряма норма закону.
"Вони повинні дотримуватися ліцензійних умов... Не всі компанії мали запаси вугілля. Порушення мали місце, ми їх зафіксуємо і будемо розбиратися, хто винен - за результатами перевірки", - заявив голова НКРЕКП.
Він також наголосив, що Комісія однаково ставиться як до державних, так і до приватних компаній теплової генерації.
Нагадаємо, в опалювальний сезон 2021 р. Україна увійшла з рекордними складськими запасами вугілля - 2,9 млн т на початку жовтня. Але вже до середини січня вони виявилися у 2 рази менші від допустимих нормативів.
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