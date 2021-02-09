Тарасюк назвав "кричущою" ситуацію із запасами вугілля на складах.

Компанії теплової генерації припустилися низки грубих порушень при формуванні складських запасів вугілля перед початком опалювального сезону. Про це повідомив голова Національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк в ефірі телеканалу ICTV ввечері 8 лютого.

За його словами, в цей час НКРЕКП проводить перевірку забезпечення складськими запасами вугілля у компаній – операторів теплових електростанцій.Читайте такожПісля аварійних зупинок ТЕС ціна електроенергії злетіла на 18%

Тарасюк назвав "кричущою" ситуацію із запасами вугілля на складах – в результаті чого недовиробіток електроенергії на ТЕС доводиться компенсувати імпортом електроенергії, щоб уникнути віялових відключень.

Перевірка проводиться за зверненням НЕК "Укренерго", її остаточні результати стануть відомі в п'ятницю, уточнив Тарасюк. Він так само зазначив, що компанії теплової генерації зобов'язані мати необхідні запаси вугілля, це частина ліцензійних умов і пряма норма закону.

"Вони повинні дотримуватися ліцензійних умов... Не всі компанії мали запаси вугілля. Порушення мали місце, ми їх зафіксуємо і будемо розбиратися, хто винен - за результатами перевірки", - заявив голова НКРЕКП.

Він також наголосив, що Комісія однаково ставиться як до державних, так і до приватних компаній теплової генерації.

Нагадаємо, в опалювальний сезон 2021 р. Україна увійшла з рекордними складськими запасами вугілля - 2,9 млн т на початку жовтня. Але вже до середини січня вони виявилися у 2 рази менші від допустимих нормативів.

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Автор: УНІАН