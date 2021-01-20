Перевірки регулятор проводитиме на "ДТЕК Дніпроенерго"," Донбасенерго"," ДТЕК Західенерго"," Центренерго" і "ДТЕК Східенерго".

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), планує провести позапланові невиїзні перевірки п'яти великих енергокомпаній через критично низький рівень запасів вугілля.

Читайте такожУ ЗМІ заговорили про підготовку віялових відключень світла: в "Укренерго" прокоментували

Про це йдеться в проекті постанови, яку регулятор планує розглянути 25 січня.

Згідно з текстом документа, перевірки регулятор проводитиме на" ДТЕК Дніпроенерго", "Донбасенерго", "ДТЕК Західенерго", "Центренерго" і "ДТЕК Східенерго".

Зазначається, що перевірки будуть проведені через офіційне звернення до НКРЕКП з боку оператора Об'єднаної енергосистеми країни, держкомпанії "Укренерго", в якому вказуються критичний рівень запасів вугілля на складах енергокомпаній, а також неналежний технічний стан обладнання теплових електростанцій, що ставить під загрозу стабільне функціонування енергосистеми країни.

Що цьому передувало

19 січня державна компанія "Укренерго" - оператор Об'єднаної енергосистеми країни заявила про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах теплоелектростанцій у зв'язку з настанням холодів.

Згідно з повідомленням держкомпанії, станом на 18 січня, запаси вугілля на ТЕС (всіх марок) з початку листопада 2020 року зменшилися в 5,2 раза - до 487,5 тисячі тонн, з них газового вугілля - в 7,5 раза, до 283,6 тисячі тонн, антрацитового - на 44,4%, до 203,9 тисячі тонн.

При цьому, за інформацією компанії, другий тиждень нового року характеризувався різким збільшенням споживання електроенергії в Україні через холоди, що настали, як щодо попереднього тижня, так і аналогічного періоду минулого року.

Раніше, для проходження цього складного для енергосистеми періоду "Укренерго" визначило низку заходів для балансування і покриття додаткового навантаження в години ранкового і вечірнього максимумів споживання.

Ключовими напрямками є збільшення виробництва електроенергії на ГЕС і ГАЕС, а також підвищення рівня навантаження теплових електростанцій (ТЕС).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ігор Орел