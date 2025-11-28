Після проходження ВЛК гравець обрав службу в одному з підрозділів, зазначили в ТЦК.

Колишнього гравця київського "Динамо" та збірної України мобілізували до лав ЗСУ. Про це повідомив Київський міський ТЦК та СП в Facebook.

"В мережі поширюється маніпулятивна інформація про нібито затримання із застосуванням сили екс-футболіста одного з футбольних клубів. Також зазначається, що в нього вимагали ще і хабар. Для запобігання розповсюдженню викривленої інформації, повідомляємо, що Національною поліцією до Печерського РТЦК та СП міста Києва був доставлений колишній футболіст Денис Гармаш для уточнення даних. Бронювання чи відстрочки від призову за мобілізацією він не мав", – повідомили в ТЦК.

Там додали, що після проходження військово лікарської комісії та спілкування з рекрутерами ексгравець "Динамо" обрав службу в одному з підрозділів Збройних Сил України.

"Скарг щодо неправомірних дій військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки від нього не надходило", – додали в ТЦК.

Незадовго до цього в мережі зʼявилася інформація, що Дениса Гармаша затримали із застосуванням сили. Також повідомлялося, що після затримання футболісту пропонували можливість вийти з РТЦК, давши хабар у $25 000. Однак футболіст відмовився від цього.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Раніше Опендатабот оприлюднив статистику щодо кількості кримінальних проваджень, які стосуються СЗЧ (самовільного залишення частини). Повідомляється, що лише з початку 2025 року відкрито понад 161 тис. кримінальних проваджень.

Це вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Загалом же щомісяця фіксується близько 16 тисяч справ щодо СЗЧ. Втім до суду з них доходить близько 5%.

