Найбільш показовим в цьому випадку фахівці вважають ринок важких вантажних авто.

Компанії з Китаю захоплюють ключові позиції на російському ринку, тоді як місцевий бізнес нічого не може їм протиставити.

Про це повідомляють у Службі зовнішньої розвідки України.

Китайці отримують контроль без істотних вкладень.

Найбільш показовим в цьому випадку фахівці вважають ринок важких вантажних авто. У січні–жовтні цього року продаж машин масою понад 14 тонн в Росії впав на 54%, тоді як у сегменті магістральних тягачів падіння склало 71%.

"КАМАЗ", частка якого на ринку становить 29,5%, все ще виступає формальним лідером. Водночас китайські компанії Sitrak (16,3%), Shacman (10,8%) і FAW (9%) активно його витісняють. Певний тиск спостерігається з боку білоруського "МАЗу", частка якого становить 7,2 %.

На думку фахівців, російські виробники опинилися фактично паралізованими через високу ключову ставку, неефективну монетарну політику та скорочення бюджетного імпульсу.

"‎Формальні показники інвестицій у основний капітал на вигляд стабільні, але це – лише відображення старих активів, тоді як реальне падіння сягає 1,5%", ‎– зазначають у Службі зовнішньої розвідки.

Експортні доходи росіян скоротилися на 20%, а зростання податкового навантаження, включно з ПДВ, додатково обмежило можливості бізнесу.

Самі російські промисловці пов’язують неможливість розвитку з уповільненням зниження ключової ставки та високою вартістю кредитів.

Якщо ситуація не зміниться (а передумов для цього немає), російських виробників й надалі витіснятимуть з ключових сегментів ринку.

Ситуація в економіці Росії ‎– останні новини

Раніше Росстат повідомив, що російська промисловість прискорилася в жовтні після кількох місяців стагнації. За словами фахівців, ‎покращення зумовлено зростанням випуску в галузях обробної промисловості, яке сформували переважно галузі, орієнтовані на держзамовлення. У першу чергу, йдеться про ОПК.

Водночас у цивільних галузях РФ ситуація залишається депресивною. Наприклад, скорочення виробництва продуктів відбувається другий місяць поспіль.

Також повідомлялося, що до кінця року в Росії можуть закрити до 20% автомобільних салонів. Останнє пов’язано із падінням продажів авто.

