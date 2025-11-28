Компанії з Китаю захоплюють ключові позиції на російському ринку, тоді як місцевий бізнес нічого не може їм протиставити.
Про це повідомляють у Службі зовнішньої розвідки України.
Китайці отримують контроль без істотних вкладень.
Найбільш показовим в цьому випадку фахівці вважають ринок важких вантажних авто. У січні–жовтні цього року продаж машин масою понад 14 тонн в Росії впав на 54%, тоді як у сегменті магістральних тягачів падіння склало 71%.
"КАМАЗ", частка якого на ринку становить 29,5%, все ще виступає формальним лідером. Водночас китайські компанії Sitrak (16,3%), Shacman (10,8%) і FAW (9%) активно його витісняють. Певний тиск спостерігається з боку білоруського "МАЗу", частка якого становить 7,2 %.
На думку фахівців, російські виробники опинилися фактично паралізованими через високу ключову ставку, неефективну монетарну політику та скорочення бюджетного імпульсу.
"Формальні показники інвестицій у основний капітал на вигляд стабільні, але це – лише відображення старих активів, тоді як реальне падіння сягає 1,5%", – зазначають у Службі зовнішньої розвідки.
Експортні доходи росіян скоротилися на 20%, а зростання податкового навантаження, включно з ПДВ, додатково обмежило можливості бізнесу.
Самі російські промисловці пов’язують неможливість розвитку з уповільненням зниження ключової ставки та високою вартістю кредитів.
Якщо ситуація не зміниться (а передумов для цього немає), російських виробників й надалі витіснятимуть з ключових сегментів ринку.
Ситуація в економіці Росії – останні новини
Раніше Росстат повідомив, що російська промисловість прискорилася в жовтні після кількох місяців стагнації. За словами фахівців, покращення зумовлено зростанням випуску в галузях обробної промисловості, яке сформували переважно галузі, орієнтовані на держзамовлення. У першу чергу, йдеться про ОПК.
Водночас у цивільних галузях РФ ситуація залишається депресивною. Наприклад, скорочення виробництва продуктів відбувається другий місяць поспіль.
Також повідомлялося, що до кінця року в Росії можуть закрити до 20% автомобільних салонів. Останнє пов’язано із падінням продажів авто.