Путінський Кремль фінансував розробку технології, що дозволяє перетворити живих істот на біологічні дрони та керувати їх пересуванням.

Російські вчені, яких підтримує Кремль, тестують технологію дистанційного керування птахами, щоб ті могли збирати дані для моніторингу середовища. Як пише The Sun, вони вже показали голубів, яких оснастили мозковими імплантатами.

Автори вказали, що наближена до Кремля фірма Neiry з Москви, що фінансувалася з кремлівського фонду RDIF, похвалилася, що її оператори можуть направляти політ голубів. У Росії цих голубів охрестили "біодронами".

Сигнали птахи отримують через апаратуру, яку вживили їм безпосередньо в мозок. Це звичайні голуби, яким поставили нейрочипи для керування маршрутом птаха. Електроди живляться за рахунок сонячних панелей, що також закріплені на тілі птаха. У невеликих сумках на спині птахів також розмістили GPS-трекер та приймач, а попереду - відеокамеру.

Розробники технології стверджують, що немає потреби навчати птахів – вони й без того будуть спрямовані у тому напрямку, який отримають від оператора.

"Джерела в російській нейротехнологічній компанії Neiry стверджують, що голубами тепер можна керувати в режимі реального часу після того, як оператори завантажують команди безпосередньо в їхній мозок. Фірма пишається тим, що голуби просто "вірять, що вони хочуть летіти" в будь-якому напрямку, який обере оператор", - додали автори.

За планом компанії, голуби зможуть пролітати до 500 км на день, реалізуючи шпигунські місії. А більших птахів, пишуть автори, уже невдовзі зможуть використовувати, як зброю. Можливо, це будуть круки. Адже представник компанії сказав, що рішення можна застосувати на будь-яких птахах, а не тільки на голубах.

"Серед них є чайки і навіть альбатроси для великих морських місій, але Niery не розкрила, скільки птахів було вбито в результаті експериментів з мозком. Адже система залежить від вкрай точної хірургії, коли треба ввести електроди в мозок", - йдеться у статті.

Фірма розглядає програму як інструмент для охорони чутливих об'єктів. Але експерти з безпеки попереджають, що біодрони можуть бути легко перенаправленні на шпигунські або військові місії. Зокрема, використовувати їх під час бойових дій в Україні, адже голуби – поширені птахи у містах і немає систем для виявлення таких пристроїв спостереження.

Ця схема, на думку авторів, нагадує старі радянські експерименти з бойовими тваринами. Зокрема, видання нагадало, що раніше Росія використовувала дельфінів для патрулювання моря, розвідки та атак на підводних диверсантів.

Як писав УНІАН, навчених бойовим задачам дельфінів Росія використовувала і в Чорному морі на початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, вони мали охороняти військову базу в Севастополі. Однак після сильного шторму в 2023 році вольєри зникли, їх було переміщено або затоплено.

