Завдяки цій системі ворог може вести розвідку і корегувати удари дронів в режимі реального часу.

Російські окупанти придумали, як перетворити зграї "Шахедів" в українському небі на децентралізовану систему зв'язку для збору розвідданих і ручного керування окремими дронами за потреби. Про це у своєму блозі в Телеграм повідомив експерт із систем РЕБ та військового зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

За його словами, противник почав систематично встановлювати на далекобійні дрони китайські радіомодеми кількох спектрів діапазону частот.

"Тим, кому це "не зрозуміло, але дуже цікаво". Наш противник ставить радіомодеми на "Гербери" і "Шахеди", які, перебуваючи одночасно в небі, створюють цілу мережу зв’язку. У цій мережі вся інформація передається відразу через всі модеми прямо на Росію. Придушити її складно, оскільки це ціла павутина", - підкреслив Бескрестнов.

За його словами, маючи в небі над Україну таку систему зв'язку, противник може в реальному часі збирати розвідувальну інформацію з "Гербер" та "Шахедів", а за потреби брати під ручне управління окремі "Шахеди" в повітрі.

"Про важливість контролю цього процесу (боротьби з ним) і загрози для обороноздатності країни я нещодавно розповідав Головкому [Олександру Сирському]. Сподіваюся, він мене почув", - написав "Флеш".

Модернізація "Шахедів": останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія почала встановлювати камери заднього огляду на деякі "Шахеди", щоб вони могли відслідковувати українські дрони-перехоплювачі та ухилятися від них.

Ззаступник міністра оборони України з інновацій Юрій Мироненко заявив, що Росія "постійно випробовує" нову зброю глибокого удару, зокрема модифікує "Шахеди" та розгортає нові моделі.

