За попередньою інформацією, ворог атакував село Шестакове КАБом.

Російські окупанти вчергове атакували Харківську область, унаслідок чого загинув чоловік, а дві жінки дістали поранень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Армія РФ атакувала цивільне населення Старосалтівської громади. Попередньо, ворог ударив КАБ по с. Шестакове", - написав він.

Так, унаслідок обстрілу один чоловік загинув, його дані уточнюються. Окрім того, дві жінки – 61 і 52 років – зазнали травм, їх госпіталізували.

Синєгубов додав, що зруйновано було щонайменше два приватні будинки та дві господарчі споруди. Унаслідок удару пошкоджено ще шість будинків та три господарчі споруди, спалахнула пожежа.

"Екстрені служби працюють на місці влучань. Докладаються всі зусилля, щоб допомогти постраждалим і ліквідувати наслідки ворожого удару", - наголосив голова ОВА.

Інші атаки росіян по Харківщині

В ніч на 25 листопада російська окупаційна армія атакувала орієнтовно десятьма "Шахедами" підстанцію "Харківобленерго", яка є основною для забезпечення міста водою.

Так, у Харкові через наслідки ворожого удару по критичній інфраструктурі було запроваджено подачу води за графіком. Мер міста Ігор Терехов тоді повідомляв, що після удару місто тимчасово перейшло на власні резервні схеми живлення – систему "енергетичного острова", яку було створено раніше.

