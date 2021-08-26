Новий законопроект передбачає введення системи контрактів на різницю для виробників з альтернативних джерел енергії замість фіксованих платежів.

Міністерство енергетики розробило законопроект, який пропонує альтернативу "зеленому" тарифу, що передбачає фіксовані виплати виробникам електроенергії з альтернативних джерел енергії.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

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Зазначається, що законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії на ринковій основі" передбачає введення системи Feed-in-Premium, або контрактів на різницю, для виробників з альтернативних джерел енергії.

Такий механізм пропонується запровадити як для чинних договорів купівлі-продажу, так і для договорів, які укладатимуться переможцями аукціонів, замість фіксованих платежів за "зеленим" тарифом Feed-in-Tariff.

"Нова модель підтримки дозволить збільшити частку "зеленої" електроенергії в енергосистемі та зробити її доступною. Відповідно до цієї моделі виробники з ВДЕ (відновлюваних джерел енергії - УНІАН) зможуть безпосередньо виступати як учасники ринку, самостійно продаючи електроенергію, оптимізуючи свої доходи від виробництва і зменшуючи свої небаланси. Разом з тим ці виробники матимуть право на отримання компенсації від гарантованого покупця у вигляді різниці між встановленим "зеленим" тарифом або аукціонною ціною і ринковою ціною", - цитує прес-служба першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка.

Крім того, він зазначив, що виробники будуть мотивовані створювати нові окремі балансуючі групи, які матимуть можливість управляти небалансом власного портфеля об'єктів в режимі реального часу і, щоб уникнути небалансів, впроваджувати нові підходи та технології прогнозування, системи накопичення енергії та управління попитом, сприяючи балансуванню енергосистеми.

Загальна потужність відновлюваної електроенергетики:

За підсумками минулого року загальна потужність відновлюваної електроенергетики зросла на 22% і досягла 8,5 ГВт.

У 2020 році 1,2 млрд євро було інвестовано в 1,6 ГВт нових генеруючих потужностей електроенергії з відновлюваних джерел. У 2019 році інвестиції склали 3,7 млрд дол., що дозволило побудувати додатково 4,5 ГВт потужностей.

Feed-in Premiums: що необхідно знати

За схемою пільгової премії (Feed-in Premiums) електроенергія з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) зазвичай продається на спотовому ринку електроенергії, і виробники ВДЕ отримують премію понад ринкову ціну на їх виробництво електроенергії.

Сьогодні головним механізмом для стимулювання розвитку відновлюваної енергетики в Україні є "зелені" тарифи - спеціально високі (вищі, ніж в інших видів генерації), затверджені законом ціни на електроенергію, яка виробляється з відновлюваних джерел.

Автор: Ганна Бредіхіна