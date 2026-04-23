Ціни на нафту різко зросли: 'чорне золото' знову дорожче $100

Ціни на нафту 23 квітня зростають. Котирування підштовхує вгору затягування перемовин між Іраном і США та обмеження судноплавства через Ормузьку протоку, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 13:13 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 2,08 долара – до 103,99 долара за барель. Американська нафта марки WTI додала 1,97 долара, подорожчавши до 94,93 долара за барель.

22 квітня Іран затримав два судна в Ормузькій протоці. Зі свого боку, президент США Дональд Трамп також продовжує підтримувати блокаду морської торгівлі Ірану силами ВМС США. За даними джерел Reuters, американські військові перехопили щонайменше три танкери під іранським прапором у водах Азії та відводять їх від позицій поблизу Індії, Малайзії та Шрі-Ланки.

Аналітики ING зазначають, що надії на вирішення конфлікту між США та Іраном згасають по мірі того, як мирні переговори заходять у глухий кут. Вони додали, що захоплення Іраном двох суден, які намагалися пройти через Ормузьку протоку, свідчить про те, що перебої з поставками нафти триватимуть.

Reuters зазначає, що хоча Трамп продовжив перемир'я між країнами на прохання пакистанських посередників, Іран і США все ще обмежують прохід суден через протоку, якою до початку війни постачалося близько 20% світових поставок нафти.

При цьому американський лідер не визначив дату закінчення перемир'я, а головний переговорник Мохаммад Багер Калібаф заявив, що повне припинення вогню матиме сенс лише за умови зняття американської блокади.

Ситуація на Близькому Сході та ціни на нафту - останні новини

17 квітня після розблокування Ормузької протоки ціни на нафту обвалилися. Вартість нафти марки Brent впала на понад 11 доларів - до 88,27 долара за барель.

Втім, вже наступного дня вільне судноплавство протокою було припинено, а на тлі відмови Ірану від участі у черговому раунді перемовин та погроз президента США Дональда Трампа на адресу офіційного Тегерану нафтові ціни відновили зростання.

Вас також можуть зацікавити новини: