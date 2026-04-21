Угода між США та Іраном була близькою, поки Трамп не почав її коментувати, – CNN

Стало відомо, що іранські посадовці відкинули більшість тверджень президента Штатів.

До вихідних здавалося, що угода між США та Іраном щодо завершення війни наближається. Але потім президент Дональд Трамп зробив те, від чого його відмовляли співробітники – почав вести переговори через пресу, повідомляє CNN.

Трамп стверджував, що Іран нібито прийняв низку умов, які, за даними ЗМІ, насправді не були узгоджені. Зокрема, він оголосив про готовність Тегерана передати Вашингтону збагачений уран та заявив про неминуче припинення війни.

Іранські посадовці публічно відкидали всі ці твердження і навіть заперечували, що готуються до нового раунду переговорів. І все це швидко зменшило зростаючий оптимізм щодо угоди. Наразі її перспективи стали незрозумілими,

Відео дня

В коментарі виданню чиновники Трампа визнали, що публічні коментарі президента зашкодили переговорам, зазначивши делікатність переговорів та глибоку недовіру іранців до Вашингтона.

"Іранцям не сподобалося, що президент США вів переговори через соціальні мережі та створював враження, ніби вони вже підписали рішення щодо питань, з якими ще не погодилися, і які не популярні серед їхнього народу вдома", – зазначило одне з джерел.

Так, раніше в одному з інтерв’ю Трамп стверджував, що Іран буцімто "погодився на безстрокове призупинення своєї ядерної програми". Американський лідер також запевняв, що Тегеран "пристав на всі умови", а майбутня зустріч на вихідних неодмінно "завершиться підписанням угоди".

Однак вже в неділю припинення вогню між Вашингтоном і Тегераном знову було випробувано, коли американський ракетний есмінець обстріляв і захопив іранське вантажне судно після його спроби пройти повз військово-морську блокаду США в Оманській затоці. І це ще більше розлютило іранців.

Тому, як зазначає джерело, з наближенням дати завершення двотижневого перемир'я, Трамп повинен ухвалити рішення – погодитися на угоду, навіть якщо вона буде недосконала, чи це сильніше ескалувати конфлікт, який, за його словами, вже має бути завершений.

Війна на Близькому Сході: важливі новини

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп повідомляв, що американська делегація вже вирушила до Пакистану, де заплановані переговори з Іраном. Він також відкинув усі сумніви щодо того, переговори можуть зірватися, заявивши, що "на цьому етапі ніхто не грає в ігри".

На тлі переговорів, в США на протести вийшли десятки ветеранів попередніх війн Вашингтону. Вони закликали Трампа завершити бойові дії на Близькому Сході та заявили, що вона є "глибоко непопулярною в США". Під час акції протесту правоохоронці затримали десятки громадян, серед яких були як самі ветерани, так і члени їхніх родин.

