Експерт зазначив, що прибуток «Укргазвидобування» найближчим часом навряд чи зросте.

Група Нафтогаз має намір фінансувати виконання своєї бізнес-стратегії до 2025 року коштом «Укргазвидобування» – єдиної прибуткової компанії в структурі групи.

Про це заявив Олександр Паращій, керівник аналітичного департаменту «Concorde Capital» в ході ток-шоу «Energy Freedom з Андрієм Куликовим».

«Вся стратегія і все фінансування цієї стратегії НАК «Нафтогаз» фактично базується на паразитуванні на єдиному активі, який генерує операційний прибуток — це «Укргазвидобування»», – зазначив Паращій.

На його думку, перед презентацією будь-якої стратегії, і в «Нафтогазі», і в уряді повинні відповісти на питання – наскільки доцільною є комбінація, коли збиткова компанія керує прибутковою.

«Злиття «Нафтогазу» і УГВ (Укргазвидобування - прим.) фактично зменшує всю корисність цього бізнесу. Тому що «Нафтогаз», збиткова компанія, керує прибутковим «Укргазвидобуванням» і вільно розпоряджається коштами цієї компанії», – додав експерт.

Паращій зазначив, що прибуток «Укргазвидобування» найближчим часом навряд чи зросте, оскільки в бізнес-стратегії «Нафтогазу» до 2025 року не заплановано збільшення видобутку блакитного палива.

«Ми не почули від менеджменту компанії ніяких підстав, щоб очікувати, що зросте видобуток протягом п'яти років, відповідно навряд чи збільшиться прибуток «Укргазвидобування», якщо тільки ціни на газ не зростуть в два або три рази ... продавати дорожче газ українцям? Це вже взагалі безвідповідально», - констатував він.

Паращій припустив, що «Нафтогаз» за рахунок коштів «Укргазвидобування» збирається побудувати свій комерційний бізнес: торгівлю газом і електроенергією. Він засумнівався в ефективності такого використання прибутку видобувної компанії, а також у доцільності існування «Нафтогазу» як єдиного цілого.

«Потрібно вирішити питання - Чим є «Нафтогаз» для України. Тільки після того, як на стратегічному рівні буде проаналізована доцільність існування «Нафтогазу» і його підрозділів, можна на серйозному рівні, із залученням уряду, міністерства енергетики, наглядової ради та менеджменту, затверджувати будь-яку стратегію», - резюмував він.

Нагадаємо, 18 лютого глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв в рамках форуму «Україна 30» представив бізнес-стратегію розвитку компанії до 2025 року.

Раніше генеральний директор ТОВ «Нафтогазбудінформатика» Леонід Уніговський назвав бізнес-стратегію НАКу «декларативною заявою», в якій недостатньо конкретики. Він зазначив, що Кабінет Міністрів України повинен більшою мірою контролювати розвиток «Нафтогазу» і роботу його наглядової ради.

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Автор: УНІАН