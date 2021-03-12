Нардеп нагадав, що в профільному комітеті Верховної Ради вже півроку очікує розгляду розроблений ним законопроект №4400, згідно з яким весь ресурс Державної компанії "Укргазвидобування" має прозоро продаватися через біржу.

НАК "Нафтогаз України" намагається протидіяти реформування газового ринку, оскільки це загрожує його монопольного становища у сфері газопостачання.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко на ток-шоу "Energy Freedom з Андрієм Куликовим".

"Нафтогаз" є головним противником реального ринку. Йому потрібний ринок, де він монопольно володіє і контролює не лише сам ресурс, бо це головне питання для будь-якого ринку, а він ще й контролює сховища через свою дочірню структуру "Укртрансгаз", що в цій ситуації може бути ключовою перевагою", - сказав Кучеренко.

Нардеп нагадав, що у профільному комітеті Верховної Ради вже півроку очікує розгляду розроблений ним законопроєкт №4400, згідно з яким весь ресурс державної компанії "Укргазвидобування" має продаватися через біржу. Кучеренко запевнив, що продаж вітчизняного газу на біржі, зрозуміле ціноутворення, прозорі умови торгівлі та обмежена маржа постачальника дозволять створити ефективний ринок газу в Україні.

"Ця модель достатньо ринкова, вона може бути достатньо успішною і презентована нашим колегам з МВФ. Бо головне зараз для Уряду, це показати ринкову модель ціноутворення", - додав він.

За словами Кучеренка, існує ще один варіант функціонування ринку газу, запропонований його лідером парламентської фракції "Батьківщина" Юлією Тимошенко.

"Інший варіант - ми на рівні закону повертаємо норму про те, що весь український газ іде, в першу чергу, для потреб населення і тепла для населення і діє "магічна" формула: собівартість плюс рентабельність 20-30%. Собівартість рахується на базі фінансового плану, який має затверджувати не Наглядова рада, а Кабмін, як акціонер. Рентабельність створює можливості для інвестування на підставі абсолютно конкретних програм розвитку національної компанії", - вказав народний депутат.

Народний депутат впевнений, що найближчим часом загостриться конфлікт між наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" і виконуючим обов'язки міністра енергетики Юрієм Вітренко.

"Зараз буде дуже серйозне протистояння між так званою "незалежною" наглядовою радою, яка буде продовжувати свою гру, в інтересах, як на мене, точно не українців, а в умовних інтересах неіснуючої групи НАК "Нафтогаз", і т.в.о. міністра паном Вітренко, яке покаже його спроможність відстояти свою позицію. Це буде дуже серйозне політичне протистояння", - прогнозує Олексій Кучеренко.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН