На думку Лашета, в дипломатії важливі як цінності, так і інтереси.

Німеччина не повинна відмовлятися від підтримки проекту з будівництва газопроводу "Північний потік-2" через репресії проти російського опозиційного політика Олексія Навального.

З такою заявою виступив глава німецького Християнсько-демократичного союзу Армін Лашет, повідомляє Reuters.

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Лашет назвав себе політичним реалістом. "Ми маємо прийняти світ таким, яким він є, щоб зробити його кращим", - заявив політик.

На думку Лашета, в дипломатії важливі як цінності, так і інтереси.

На питання про те, чи повинна Німеччина змінити курс і відмовитися від газопроводу "Північний потік-2", Лашет відповів: "Протягом 50 років, навіть за агресивних часів холодної війни, Німеччина купувала газ у Радянського Союзу, а тепер у Росії. Уряд Німеччини йде правильним курсом".

«Ми маємо гарантувати геополітичні інтереси України та забезпечити наше енергопостачання через цей приватний проект", - сказав Лашет.

При цьому він підкреслив, що критикував атаки на Навального і його ув'язнення в Росії, а також підтримував санкції Європейського Союзу проти Росії через кризу в Україні.

Зміна керівництва ХДС

Ангела Меркель, яка очолювала уряд країни протягом 15 років, відмовилася знову висувати свою кандидатуру. У жовтні 2018 року вона заявила, що не братиме участі у виборчій кампанії на наступних виборах до Бундестагу. Її наступницею стала Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка в лютому 2020 року повідомила, що відмовиться від посади голови ХДС і не буде висуватися кандидатом в канцлери.

Відтоді керівництво християнських демократів через пандемію коронавірусу майже рік не могло визначитися з датою проведення виборного з'їзду.

16 січня 2021 року учасники з'їзду Християнсько-демократичного союзу (ХДС) обрали новим головою партії 59-річного прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Арміна Лашета.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

18 січня 2021 року США попередили союзників у Європі про намір ввести санкції проти російського корабля "Фортуна", який бере участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: Олена Коваленко